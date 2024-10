Raiffeisenkassen stellen dem Landeswintersportverband drei Kleinbusse zur Verfügung

Von: mk

Bozen – Seit der Saison 1997/98 wird der Landeswintersportverband Südtirol finanziell von den heimischen Raiffeisenkassen unterstützt. Nun wird der erfolgreichen Partnerschaft ein weiteres erfreuliches Kapitel hinzugefügt. Am Mittwochnachmittag wurden im Innenhof des Raiffeisenverbandes in Bozen der FISI Südtirol drei Sportbusse übergeben, die dank der finanziellen Unterstützung der Südtiroler Raiffeisenkassen angekauft werden konnten. Damit werden die Sportlerinnen und Sportler der verschiedenen Landeskader in Zukunft zuverlässig zu Trainings und Wettkämpfen gebracht.

Die Südtiroler Raiffeisenkassen unterstützen den Landeswintersportverband seit mittlerweile 27 Jahren. Sie sind einer der wichtigsten Partner der FISI Südtirol und haben in den vergangenen Jahren einen sehr großen Beitrag zur Abwicklung verschiedenster Veranstaltungen geleistet. So tragen alle wichtigen Rennserien des Landeswintersportverbandes Südtirol ihren Namen (z.B. der Raiffeisen Grand Prix), wodurch allein im abgelaufenen Winter über 100 Events unter dem Namen Raiffeisen stattgefunden haben. Außerdem greifen die Südtiroler Raiffeisenkassen der FISI Südtirol auch bei vielen anderen Initiativen finanziell unter die Arme.

Mit der Zurverfügungstellung der drei Kleinbusse geht die Unterstützung der Raiffeisenkassen Südtirol in die nächste Runde. Die Neunsitzer werden in erster Linie von den Südtiroler Landeskadern verwendet und bringen die heimischen Talente sicher und zuverlässig zu Trainings und Wettkämpfen. „Für den Transport der Sportler und des Materials braucht es zuverlässige Verkehrsmittel. Diese drei Kleinbusse sind optimal für solche Aufgaben und werden uns in den kommenden Jahren in dieser Hinsicht einen sehr wertvollen Dienst erweisen. Im Namen des Landeswintersportverbandes Südtirol bedanke ich mich von Herzen bei den Südtiroler Raiffeisenkassen für diesen Beitrag und für die jahrelange, herausragende Partnerschaft. Wann immer es um Sport und Jugend geht, können wir davon ausgehen, bei Raiffeisen auf offene Ohren zu stoßen“, freute sich Präsident Markus Ortler bei der Übergabe der drei neuen Fahrzeuge im Innenhof des Raiffeisenverbandes in Bozen.

Auch der Obmann des Raiffeisenverband Südtirol, Herbert von Leon, nahm die Übergabe der Kleinbusse am Mittwoch zum Anlass, einige Worte zur Zusammenarbeit mit der FISI Südtirol auszudrücken: „Wir freuen uns sehr, im Rahmen der langjährigen Zusammenarbeit mit FISI Südtirol durch die Stärkung unserer Markenpräsenz auf den neuen Verbandsbussen unsere Verbundenheit mit dem Südtiroler Wintersport zu vertiefen. Die sportliche Jugend liegt uns seit je her besonders am Herzen. Es ist uns ein Anliegen, die jungen Athleten bestmöglich auf ihrem Weg zu unterstützen. Die Sportförderung hat für Raiffeisen traditionell einen hohen Stellenwert. Das sich nicht zuletzt auch daran zeigt, dass ein erheblicher Teil unserer Sponsorgelder in den Sport fließen. Mit unserer Förderung möchten wir nicht nur sportliche Erfolge ermöglichen, sondern auch die sozialen Werte, die der Sport vermittelt, in der Gesellschaft weiter verankern.“