Raimanns Colts gastieren 2025 für eine NFL-Partie in Berlin

Von: apa

Die Indianapolis Colts mit Österreichs Football-Aushängeschild Bernhard Raimann kehren 2025 nach Deutschland zurück. Wie die National Football League (NFL) am Mittwoch bekannt gab, werden die Colts heuer in Berlin ein reguläres Saisonspiel bestreiten. Die Partie findet im Olympiastadion statt, Gegner und Zeitpunkt stehen noch nicht fest. Bereits 2023 waren Raimann und Co. in Deutschland zu Gast, damals hatte “Indy” in Frankfurt die New England Patriots mit 10:6 besiegt.

In der deutschen Hauptstadt findet erstmals ein Spiel des NFL-Grunddurchgangs statt. “Die NFL schreibt in Berlin Geschichte, und die Colts sind stolz darauf, Teil dieses bahnbrechenden Ereignisses in einer der geschichtsträchtigsten Städte der Welt zu sein”, sagte Colts-Besitzer Jim Irsay in einem Statement. Die US-Profiliga wird in der kommenden Saison zudem drei Spiele in London und ein Spiel in Madrid im Bernabéu-Stadion austragen.