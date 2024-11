Rang drei zum Weltcupauftakt für ÖSV-Skisprung-Mixed-Team

Von: apa

Österreichs Skisprung-Team hat am Freitag beim Weltcupauftakt in Lillehammer im ersten von drei Mixed-Bewerben der Saison den dritten Rang belegt. Das Quartett mit Lisa Eder, Eva Pinkelnig, Daniel Tschofenig und Jan Hörl musste sich Sieger Deutschland um 31,5 Punkte geschlagen geben. Auf das zweitplatzierte Norwegen fehlten am Ende 9,2 Zähler. Am Samstag und Sonntag stehen bei Frauen und Männern je zwei Einzelbewerbe auf dem Programm.

Bei den Deutschen, die erstmals im Weltcup einen Mixed-Sieg feierten, war Pius Paschke mit 136,5 und 133,5 Metern der Beste.

Widhölzl ließ Kraft noch zuschauen

Im ÖSV-Team war Weltcup-Gesamtsieger Stefan Kraft am Freitag noch Zuschauer, Tschofenig und Hörl hatten sich im Training für Cheftrainer Andreas Widhölzl noch stärker präsentiert. Herausragend von den acht Sprüngen der rot-weiß-roten Crew war Hörls 139,5-m-Satz im ersten Durchgang, nachdem das ÖSV-Team schon auf dem dritten Zwischenrang gelegen war. Eine Chance auf den insgesamt zweiten Sieg im Mixed überhaupt hatte Österreich an diesem Tag nicht.

“Grundsätzlich sehr positiv”, resümierte Hörl den erstmals überhaupt erfolgten Weltcupstart mit einem Mixedbewerb. “Der erste Sprung war sehr okay, in die Richtung sollte es gehen. Im zweiten habe ich ein bisserl überpaced, es war sehr aggressiv. Aus Fehlern lernt man”, meinte der zweifache Weltcupsieger in der Vorsaison, darunter auch am Bergisel.

Strengere Telemarkbewertung bereits sichtbar

Einen ersten Eindruck gewannen Athletinnen und Athleten wie Fans auch von der neuen, strengeren Telemarkbewertung. So segelte etwa Eder im zweiten Durchgang auf gute 131 m hinunter, patzte aber bei der Landung und verlor so viele Punkte. Die Erkenntnis, lieber kürzer zu springen, dafür perfekt zu landen, wird in dieser WM-Saison wohl noch des Öfteren schlagend werden. “Kleine Wackler bei der Landung werden ordentlich bestraft”, meinte Hörl. Zwar habe man im Sommer viel daran gefeilt, doch “auf Schnee ist es etwas anderes.”

Eva Pinkelnig, die Gesamt-Weltcup-Zweite 2023/24, landete nur bei 118,5 und 124 Metern, und war dementsprechend unzufrieden. “Danke an meine Teamkollegen, die haben das definitiv besser gemeistert als ich. Meine Sprünge haben noch Potenzial”, erklärte die Vorarlbergerin. Sie hofft, dass am verbleibenden Wochenende zumindest “ein Sprung dabei ist, bei dem ich wirklich jubeln kann”. Daniel Tschofenig (“Wir haben es alle solide gemacht, aber haben alle noch ein bisserl was zu tun”) landete bei 124,5 und 130 Metern.

Der Auftakt wird am Samstag und Sonntag (jeweils 12.30 Uhr Frauen, 16.00 Männer) mit je zwei Einzelbewerben im noch gar nicht winterlichen Lillehammer fortgesetzt.