Rang elf für Golfer Straka auf PGA-Tour in Palm Beach

Sepp Straka hatte am Schlusstag zu kämpfen

Von: apa

Österreichs Golfstar Sepp Straka hat beim mit 9,2 Millionen Dollar dotierten PGA-Turnier in Palm Beach Gardens (Florida) einen Top-10-Platz hauchdünn verpasst. Der 31-Jährige spielte am Sonntag nach viel Auf und Ab eine 70er-Runde (1 unter Par) und belegte mit gesamt 271 Schlägen (13 unter Par) den geteilten elften Endrang. Den Sieg sicherte sich der US-Amerikaner Joe Highsmith (19 unter).

Straka hatte in den ersten drei Runden des Events im PGA National Resort, das er 2022 für sich entscheiden konnte, mit Konstanz und kaum Fehlern gepunktet. Am Schlusstag hatte der dreifache PGA-Turniersieger allerdings zu kämpfen, dem ÖGV-Ass unterliefen drei Bogeys und auf dem 15. Loch nach einem Wasserschlag sogar ein Doppelbogey. Durch sechs Schlaggewinne, darunter zwei Birdies auf den letzten beiden Bahnen, rettete Straka aber den Tag und kassierte immerhin noch ein Preisgeld in Höhe von knapp 185.000 Dollar (177.700 Euro).

Im aktuellen FedExCup-Ranking verbesserte sich der Ryder-Cup-Sieger von 2023 auf Platz zwei hinter den Schweden Ludvig Aberg. Nun steht beim Florida Swing ab Donnerstag mit dem Arnold Palmer Invitational in Orlando wieder ein hochkarätiges Signature-Turnier der gesamten Golf-Elite auf dem Programm.