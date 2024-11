Rang vier für Biathlon-Duo Hauser/Eder bei Weltcup-Auftakt

Von: apa

Lisa Hauser und Simon Eder haben beim Biathlon-Weltcupauftakt in Kontiolahti in der Single-Mixed-Staffel mit nur einem Fehlschuss Rang vier erreicht. Der nächste Podestplatz für das ÖSV-Duo in der nicht-olympischen Disziplin ging erst in der Schlussphase verloren, als Eder nicht mehr mit der Konkurrenz aus Frankreich und Deutschland mitkam. Der Sieg ging an Ella Halvarsson/Sebastian Samuelsson (SWE). In der Vierer-Mixedstaffel kam das rot-weiß-rote Team nur auf Rang elf.

Hauser und Eder fehlten im nicht topbesetzten Auftaktrennen rund 22 Sekunden auf das Podest. “Das war ein richtig cooler Auftakt, und mit diesem vierten Platz können wir gut in die neue Saison starten”, sagte Hauser. “Der einzige Wermutstropfen ist, dass sich das Podest leider nicht ausgegangen ist. Aber ich glaube, das war eine unserer besten Single-Mixed-Staffeln, vor allem am Schießplatz”, betonte Eder.

Im Mixed-Staffelbewerb waren Dunja Zdouc, Lea Rothschopf, Felix Leitner und David Komatz hingegen chancenlos. Platz eins sicherten sich auch ohne ihre Topstars Johannes Thingnes Bö und Ingrid Landmark Tandrevold die Norweger. Am Sonntag folgen die Staffeln für Frauen und Männer.