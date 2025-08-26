Aktuelle Seite: Home > Sport > Ranggln auf der Gampielalm
Tradition, Technik und Teamgeist auf 2047 Metern

Ranggln auf der Gampielalm

Dienstag, 26. August 2025 | 16:37 Uhr
Von: mk

Pfunders – Trotz eines kurzen Regenschauers kurz vor Beginn der Veranstaltung konnte das traditionelle VSS/Raiffeisen Preis- und Hogmoarranggln auf der Gampielalm in Pfunders am Sonntag 17. August, wie geplant stattfinden – und wurde zu einem vollen Erfolg. Bei angenehmen Temperaturen und unter der abendlichen Bergsonne lieferten sich die Teilnehmer spannende Kämpfe, die von zahlreichen Zuschauern mit Begeisterung verfolgt wurden.

Die auf 2047 Metern gelegene Alm bot mit ihrem Panorama über die Pfunderer Bergkette eine eindrucksvolle Kulisse für das alpenländische Kräftemessen. Das Ranggln, eine traditionelle Form des Ringkampfs, bei der es darum geht, den Gegner mit Technik und Körperkraft auf den Rücken zu legen, ist tief in der Südtiroler Kultur verwurzelt.

Der Wettbewerb begann um 13.00 Uhr und wurde musikalisch von den Bolgstuanern begleitet. Für die Organisation zeichnete sich der Rangglclub Vintl/Rodeneck verantwortlich. Der Obmann des Südtiroler Rangglerverbandes Harald Egger führte mit viel Fachwissen und Hintergrundinformationen durch den Nachmittag. Neben dem VSS-Preisranggln wurde auch um den Hogmoar-Titel in der Schüler-, Jugend- und Allgemeinen Klasse gerangglt. Die Sieger dieser Klassen durften sich über schöne Trophäen freuen und strahlten am Ende mit der Sonne um die Wette.

Auch kulinarisch kamen die Gäste auf ihre Kosten: Die Gampielalm servierte regionale Spezialitäten wie Erdäpflblattlan mit Kraut, die großen Anklang fanden. Die familiäre Atmosphäre, die musikalische Begleitung und die sportlichen Höchstleistungen machten das Event zu einem besonderen Erlebnis für Jung und Alt.

Das Ranggln in Pfunders zeigte einmal mehr, wie lebendig und bedeutend diese alpine Tradition auch heute noch ist – ein Fest der Gemeinschaft, der Kraft und des kulturellen Erbes. Das nächste VSS Preis- und Hogmoarranggln findet am Samstag, 30. August mit Beginn um 13.00 Uhr auf dem Sportplatz in Weißenbach im Ahrntal statt.

Bezirk: Pustertal

