Aktuelle Seite: Home > Sport > Rangnick sagt AC Milan ab – “Gazzetta dello Sport”
Rangnick soll sich gegen AC Milan entschieden haben

Rangnick sagt AC Milan ab – “Gazzetta dello Sport”

Freitag, 12. Juni 2026 | 19:53 Uhr
Rangnick soll sich gegen AC Milan entschieden haben
APA/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUTH
Schriftgröße

Von: apa

Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick soll sich einem Bericht der “Gazzetta dello Sport” zufolge gegen einen Wechsel zum italienischen Topclub AC Milan entschieden haben. Wie die italienische Tageszeitung am Freitag berichtete, soll der Deutsche wenige Tage vor dem WM-Auftakt der ÖFB-Elf die Geduld mit den “Rossoneri” verloren haben. Vom ÖFB gab es dazu bisher keine Reaktion, eine Verlängerung des nach der WM in Nordamerika auslaufenden Vertrages rückt damit näher.

Die Mailänder wollten Rangnick als neuen Sportdirektor holen, der 67-Jährige habe laut Gazzetta aber zu lange auf konkrete Zusagen des Serie-A-Vereins gewartet. Rangnick forderte demnach die komplette Kontrolle im sportlichen Bereich, also die Bestellung eines neuen Trainers, die Kaderplanung und die Auswahl von Scouts und Nachwuchstrainern. Milan, als Liga-Fünfter in der kommenden Saison nicht in der Champions League vertreten, benötigte aber offenbar zu lange, um grünes Licht zu geben. Rangnick soll geduldig auf eine Rückmeldung gewartet haben.

Nun soll sich der ÖFB-Teamchef voll auf seine Rolle mit dem Nationalteam konzentrieren wollen. Am Mittwoch (6.00 Uhr MESZ) steht das erste WM-Gruppenspiel gegen Jordanien in Santa Clara bei San Francisco an. Damit ist auch der Weg frei für eine Vertragsverlängerung mit dem Österreichischen Fußball-Bund – zumindest bis zum Ende der EM-Qualifikation 2028. “Der Ball liegt jetzt bei Ralf Rangnick, er wird auf uns zukommen”, hatte ÖFB-Aufsichtsratschef Josef Pröll zuletzt der APA gesagt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Weg frei für die Stärkung der Lokalpolizei
Kommentare
43
Weg frei für die Stärkung der Lokalpolizei
Blechlawinen statt Idylle: Besucher strömen auch heuer auf die Dolomiten
Kommentare
41
Blechlawinen statt Idylle: Besucher strömen auch heuer auf die Dolomiten
Drehkreuz auf der Seceda erneut installiert
Kommentare
30
Drehkreuz auf der Seceda erneut installiert
“Selbstjustiz”: Cinzia Dal Pino zu 18 Jahren Haft verurteilt
Kommentare
26
“Selbstjustiz”: Cinzia Dal Pino zu 18 Jahren Haft verurteilt
Trump sieht schon wieder Iran-Deal nah – Teheran dementiert
19
Trump sieht schon wieder Iran-Deal nah – Teheran dementiert
Anzeigen
Ab morgen sind die Kabinenbahn und der Sessellift
Ab morgen sind die Kabinenbahn und der Sessellift
in Obereggen wieder täglich geöffnet
Family Day Sarntal
Family Day Sarntal
Bringt Vereine, Wirtschaft und Familien zusammen
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 