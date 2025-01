Rangnick-Treffen mit Dortmund-Verantwortlichen in Salzburg

Von: apa

Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick hat sich am Montagabend in Salzburg mit den Clubchefs von Borussia Dortmund getroffen. Diesbezügliche Medienberichte wurden der APA aus dem Umfeld des Deutschen bestätigt. Die Dortmunder befinden sich auf der Suche nach einem Nachfolger für Cheftrainer Nuri Sahin, von dem sich der BVB nach einer sportlichen Talfahrt vergangene Woche getrennt hatte. Laut APA-Informationen soll Rangnick aber dazu tendieren, beim ÖFB weiterzumachen.

Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Sportchef Lars Ricken waren am Montag nach Salzburg geflogen – entgegen ersten Angaben aber nicht, um mit Niko Kovac über ein mögliches Engagement zu sprechen, sondern mit dem ebenfalls in der Nähe wohnhaften Rangnick. Laut einem Sky-Bericht wollte die BVB-Spitze Rangnick davon überzeugen, den Club in einer Art Rettermission bis Sommer zu übernehmen. Dazu dürfte es vorerst allerdings nicht kommen.

Teamchef bis Jahresende gebunden

Rangnick besitzt beim ÖFB einen bis Jahresende gültigen Vertrag ohne Ausstiegsklausel. Sollte die Qualifikation für die WM 2026 gelingen, verlängert sich das Arbeitspapier automatisch bis nach dem Turnier in den USA, Mexiko und Kanada. Sollten die Österreicher im Play-off im März 2026 noch um WM-Tickets spielen, wäre der 66-jährige Deutsche auch für diese Partien gebunden. Bei einem vorzeitigen Abschied wäre zur Vertragsauflösung eine Ablöse fällig.

Im vergangenen Frühjahr, eineinhalb Monate vor der EM in Deutschland, hatte Rangnick bereits ein Angebot von Bayern München abgelehnt und sich für einen Verbleib beim ÖFB entschieden. Beim Turnier in seiner Heimat führte er das ÖFB-Team ins Achtelfinale, im Herbst gab es aber zunehmende Differenzen mit der Verbandsspitze. ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer musste gehen, interimistisch leitet seit Ende November Wolfgang Bartosch den Verband.

Am Freitag steht in Wien die nächste ÖFB-Präsidiumssitzung auf dem Programm. Zu dieser sind neben Rangnick auch der neue Sportliche Leiter für Nachwuchs, Sebastian Prödl, und der neue U21-Teamchef Peter Perchtold geladen, um einen sportlichen Ausblick auf die Zukunft zu geben. Rangnick ist davor am Mittwochabend bei der Champions League noch in seiner Rolle als TV-Experte für den Sender Canal+ im Einsatz.