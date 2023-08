Rapid holt bundesligaerprobten Mittelfeldmann Grgic

Grgic gibt sein Comeback in der Bundesliga

Rapid kann ab sofort auf Lukas Grgic bauen. Der 27-jährige wechselte am Freitag vom kroatischen Erstligisten Hajduk Split zu Österreichs Fußball-Rekordmeister und unterzeichnete einen bis Sommer 2026 gültigen Vertrag. Für den Mittelfeldspieler ist es eine Rückkehr, hatte er doch in der Vergangenheit schon für Ried, WSG Tirol und den LASK die Schuhe geschnürt. Im Jänner 2022 war er nach Kroatien gewechselt, für Split absolvierte er 38 Ligapartien.

Grgic kehre nach eigenen Angaben als “kompletterer Spieler” in die Heimat zurück. Zoran Barisic setzt große Hoffnungen in den Defensivmann. “Lukas verkörpert alle Tugenden, die wir, aber auch unsere Fans, bei Rapid sehen wollen. Hinzu kommt, dass er auch über ein sehr hohes Spielverständnis verfügt und ein Spiel gut lesen kann”, sagte der Rapid-Coach. Sport-Geschäftsführer Markus Katzer ergänzte: “Mit seiner Mentalität, Zweikampfführung und seinen fußballerischen Qualitäten kann er eine Mannschaft mitreißen und das erhoffen wir uns auch von ihm. Darüber hinaus kennt er die Liga in- und auswendig.”