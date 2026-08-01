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Sangare beschert Rapid verspäteten Geldsegen

Rapid kassiert wegen Sangare-Transfer rund 5 Mio. Euro

Samstag, 01. August 2026 | 18:40 Uhr
Sangare beschert Rapid verspäteten Geldsegen
APA/APA/MAX SLOVENCIK/MAX SLOVENCIK
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Von: importer

Der englische Fußball-Premier-League-Club Brentford hat am Samstag die Verpflichtung von Mamadou Sangare von RC Lens vermeldet – und damit auch Rapid eine Freude gemacht. Die Londoner bezahlen für den 24-jährigen Mittelfeldmann aus Mali die Club-Rekordsumme von knapp 50 Millionen Euro, die Hütteldorfer partizipieren aufgrund einer Weiterverkaufsbeteiligung mit etwa fünf Millionen Euro. Rapid hatte Sangare vor einem Jahr um acht Millionen Euro an Lens abgegeben.

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