Rapid kassiert wegen Sangare-Transfer rund 5 Mio. Euro

Von: importer
Der englische Fußball-Premier-League-Club Brentford hat am Samstag die Verpflichtung von Mamadou Sangare von RC Lens vermeldet – und damit auch Rapid eine Freude gemacht. Die Londoner bezahlen für den 24-jährigen Mittelfeldmann aus Mali die Club-Rekordsumme von knapp 50 Millionen Euro, die Hütteldorfer partizipieren aufgrund einer Weiterverkaufsbeteiligung mit etwa fünf Millionen Euro. Rapid hatte Sangare vor einem Jahr um acht Millionen Euro an Lens abgegeben.
Aktuell sind 0 Kommentare vorhandenKommentare anzeigen