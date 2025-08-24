Aktuelle Seite: Home > Sport > Rapid siegt beim WAC – Nächste Heimpleite für Austria
Austria-Trainer Stephan Helm läuft langsam die Zeit davon

Rapid siegt beim WAC – Nächste Heimpleite für Austria

Sonntag, 24. August 2025 | 19:01 Uhr
Austria-Trainer Stephan Helm läuft langsam die Zeit davon
Der SK Rapid hat in der Fußball-Bundesliga auf die Siegerstraße zurückgefunden und mit einem 2:1 beim WAC nach Punkten zum neuen Tabellenführer Salzburg aufgeschlossen. Der bisherige Spitzenreiter Altach ist nach vier Runden ebenfalls weiter ungeschlagen, kam am Sonntag aber nicht über ein 1:1 gegen den GAK hinaus. Einen weiteren Tiefschlag setzte es für die Wiener Austria. Die Violetten sind nach einer 1:3-Heimpleite gegen Hartberg mit nur einem Zähler Vorletzter.

