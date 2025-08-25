Aktuelle Seite: Home > Sport > Rapid verpflichtet australischen Teamspieler Marco Tilio
Rapids Neuer Marco Tilio/v. noch als Melbourne-Leihspieler/Archivbild

Rapid verpflichtet australischen Teamspieler Marco Tilio

Montag, 25. August 2025 | 15:38 Uhr
Rapids Neuer Marco Tilio/v. noch als Melbourne-Leihspieler/Archivbild
APA/APA/AFP/WILLIAM WEST
Schriftgröße

Von: apa

Fußball-Rekordmeister Rapid Wien hat am Montag seine Offensivabteilung mit dem Australier Marco Tilio vergrößert. Der 23-Jährige kommt von Celtic Glasgow und unterzeichnete einen bis Saisonende 2028/29 gültigen Vertrag. Vor seinem Wechsel nach Schottland hatte Tilio beim Sydney FC und Melbourne City FC gespielt. Von Celtic wurde er im Februar 2024 wieder nach Melbourne zum aktuellen nationalen Meister verliehen. In 107 Pflichtspielen für Melbourne erzielte Tilio 26 Tore.

Der neunfache Teamspieler stand auch im WM-Kader 2022, kam in Katar aber nicht zum Einsatz. Laut Rapid ist der neue Mann in der Offensive variabel einsetzbar, hat auch einen italienischen Pass und ist damit EU-Bürger. “Ich bin glücklich, dass der Transfer jetzt nach längeren Diskussionen geklappt hat und ich hier in Wien sein kann”, gab der mit der Rückennummer 7 ausgestattete Tilio an. “Ich hoffe, dass ich hier rasch starten und mein erstes Spiel bestreiten werde.”

Rapids Geschäftsführer Sport Markus Katzer erklärte, dass der noch ungeschlagene Tabellen-Zweite Tilio “bereits sehr lang auf dem Radar” habe. “Mit seinem Speed und seinen Fähigkeiten, die er im Angriff ganz besonders auf den Flügelpositionen zur Geltung bringen kann, wird er unser Offensivspiel bereichern.” Die Erfahrung des Zugangs bei einem großen und traditionsreichen europäischen Club sei ein Vorteil.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Gewalt beim „Südtirol Summer Classic“ in Bozen
Kommentare
33
Gewalt beim „Südtirol Summer Classic“ in Bozen
Salvini sorgt für Krise in Frankreichbeziehung
Kommentare
23
Salvini sorgt für Krise in Frankreichbeziehung
Ausgebrochener Stier und Feuerwehr liefern sich wilde Verfolgungsjagd
17
Ausgebrochener Stier und Feuerwehr liefern sich wilde Verfolgungsjagd
Basilikum-Pesto aus dem Glas: Ernüchternde Ergebnisse
17
Basilikum-Pesto aus dem Glas: Ernüchternde Ergebnisse
Vibrionen: Die unsichtbare Gefahr im Meer
16
Vibrionen: Die unsichtbare Gefahr im Meer
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 