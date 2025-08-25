Rapid verpflichtet australischen Teamspieler Marco Tilio

Von: apa

Fußball-Rekordmeister Rapid Wien hat am Montag seine Offensivabteilung mit dem Australier Marco Tilio vergrößert. Der 23-Jährige kommt von Celtic Glasgow und unterzeichnete einen bis Saisonende 2028/29 gültigen Vertrag. Vor seinem Wechsel nach Schottland hatte Tilio beim Sydney FC und Melbourne City FC gespielt. Von Celtic wurde er im Februar 2024 wieder nach Melbourne zum aktuellen nationalen Meister verliehen. In 107 Pflichtspielen für Melbourne erzielte Tilio 26 Tore.

Der neunfache Teamspieler stand auch im WM-Kader 2022, kam in Katar aber nicht zum Einsatz. Laut Rapid ist der neue Mann in der Offensive variabel einsetzbar, hat auch einen italienischen Pass und ist damit EU-Bürger. “Ich bin glücklich, dass der Transfer jetzt nach längeren Diskussionen geklappt hat und ich hier in Wien sein kann”, gab der mit der Rückennummer 7 ausgestattete Tilio an. “Ich hoffe, dass ich hier rasch starten und mein erstes Spiel bestreiten werde.”

Rapids Geschäftsführer Sport Markus Katzer erklärte, dass der noch ungeschlagene Tabellen-Zweite Tilio “bereits sehr lang auf dem Radar” habe. “Mit seinem Speed und seinen Fähigkeiten, die er im Angriff ganz besonders auf den Flügelpositionen zur Geltung bringen kann, wird er unser Offensivspiel bereichern.” Die Erfahrung des Zugangs bei einem großen und traditionsreichen europäischen Club sei ein Vorteil.