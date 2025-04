Rapid wegen Knieverletzung mehrere Monate ohne Børkeeiet

Von: apa

Der SK Rapid muss mehrere Monate ohne seinen norwegischen Mittelfeldspieler Tobias Børkeeiet auskommen. Der 25-Jährige zog sich am Donnerstag nach seiner Einwechslung im Finish des Viertelfinal-Hinspiels der Europa Conference League bei Djurgårdens IF (1:0) eine Knorpelverletzung im Knie zu. Eine MR-Untersuchung am Wochenende habe die Diagnose bestätigt, gab der Club am Montag bekannt. Børkeeiet wird in den kommenden Tagen operiert.

Børkeeiet war im Vorsommer von Rosenborg Trondheim zu Rapid gewechselt. Der Defensivmann, der am Freitag 26 Jahre alt wird, hat bisher 13 Pflichtspiele für die Hütteldorfer absolviert.