Rares Burnete kommt zu FC Südtirol

Von: Sophia Molitor

Bozen – Der FC Südtirol gibt bekannt, sich mit Lecce auf die befristete Verpflichtung – bis zum 30. Juni 2027 – der Spielerrechte von Rares Burnete verständigt zu haben. Die Vereinbarung umfasst eine anschließende Kaufoption zugunsten der Weißroten sowie ein Gegenkaufrecht zugunsten des Serie A-Clubs.

Rares Burnete wurde am 31. Jänner 2004 im rumänischen Sighișoara geboren und erhielt seine fußballerische Ausbildung in seinem Heimatland bei Coltea Bukarest, der Academia Hagi sowie AS SR Brașov. Im Oktober 2020 wechselte der junge Angreifer nach Italien, um sich der renommierten Nachwuchsabteilung von Lecce anzuschließen. Mit der Primavera-2-Mannschaft der Gelb-Roten gelang ihm in seiner ersten Saison – dank des Erfolgs im Playoff-Finale gegen Cremonese – der Aufstieg in die höchste nationale Juniorenliga. In der darauffolgenden Spielzeit 2021/22 erzielte Burnete in 21 Ligaspielen zwei Treffer und debütierte zudem im Italienpokal der Profis. Seinen großen Durchbruch feierte er in der Saison 2022/23, als er als absoluter Leistungsträger maßgeblich zum Gewinn des „Scudetto Primavera“ beitrug. Der Angreifer erzielte 19 Tore in der regulären Meisterschaft sowie einen weiteren Treffer im Playoff-Halbfinale gegen Sassuolo.

Auch in der Spielzeit 2023/24 traf Burnete in der Primavera-1-Meisterschaft zweistellig. In derselben Saison feierte der Angreifer außerdem sein Debüt in der prestigeträchtigen UEFA Youth League und kam am ersten Spieltag gegen Lazio erstmals in der Serie A zum Einsatz. Dabei bereitete er im heimischen „Stadio Via del Mare“ nur vier Minuten nach seiner Einwechslung den Treffer zum 2:1-Endstand für Lecce vor. In der darauffolgenden Saison wurde Burnete fester Bestandteil des Profikaders und verbuchte dabei vier weitere Einsätze in der Serie A sowie einen im Italienpokal.

Im Sommer des vergangenen Jahres wechselte Burnete zu Juve Stabia in die Serie B, um weitere Erfahrung im Profifußball zu sammeln. Für die „Wespen“ absolvierte er zwischen Italienpokal, Meisterschaft und Playoffs insgesamt 28 Pflichtspiele. Seinen ersten Treffer in Italiens zweithöchster Spielklasse erzielte der Angreifer am 7. Februar 2026 gegen Padova. Auch im Rückspiel des Playoff-Halbfinals gegen Monza konnte er sich in die Torschützenliste eintragen.

Auf internationaler Ebene wurde Burnete ab der U16 regelmäßig in die Jugendnationalmannschaften Rumäniens einberufen. Im September 2023 feierte er sein Debüt in der U21-Auswahl, für die er insgesamt zwölf Spiele absolviert hat und mit der er im Sommer 2025 an der Europameisterschaft in der Slowakei teilnahm.

Rares Burnete: „Meine Ankunft beim FC Südtirol erfüllt mich mit großer Freude. Ich bin davon überzeugt, dass dies der richtige Schritt für meine Karriere ist und hoffe, der Mannschaft beim Erreichen der gesteckten Ziele helfen zu können. Von den Mitspielern, die ich bereits kannte, wurde mir äußerst positiv über das Umfeld und den Verein berichtet. Ich habe ein sehr professionelles Ambiente vorgefunden, das sich bestens für meine weitere Entwicklung eignet.“

Der FC Südtirol heißt Rares Burnete herzlich willkommen und wünscht ihm für sein neues Abenteuer in Bozen viel Erfolg.