Aktuelle Seite: Home > Sport > Real-Boss Perez ruft in der Krise Neuwahlen aus
Florentino Perez beklagt Kampagne gegen ihn und den Verein

Real-Boss Perez ruft in der Krise Neuwahlen aus

Dienstag, 12. Mai 2026 | 20:26 Uhr
Florentino Perez beklagt Kampagne gegen ihn und den Verein
APA/APA/AFP/JAVIER SORIANO
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Der Präsident von Real Madrid, Florentino Perez, hat auf die sportliche Krise des spanischen Fußball-Rekordmeisters mit der Ankündigung von Vorstandswahlen reagiert. Rücktrittsgerüchte wies der 79-Jährige aber zurück. “Ich bedaure, sagen zu müssen, dass ich nicht aufhöre”, sagte Perez ironisch auf einer eigens einberufenen Pressekonferenz. Der langjährige Clubboss beklagte eine Kampagne gegen ihn und den Verein.

“Man sagt, ich sei krank, ich hätte einen unheilbaren Krebs. Ich nutze die Gelegenheit, um den Menschen zu sagen, die sich um mich sorgen: Ich leite weiter den Club und mein Unternehmen, das 50 Milliarden im Jahr umsetzt. Meine Gesundheit ist perfekt”, betonte der Bauunternehmer. In den vergangenen zwei Spielzeiten holte Real mit ÖFB-Ass David Alaba keinen Titel. Der traditionsreiche Club steckt wegen der schlechten Ergebnisse, aber auch wegen einer Reihe von Affären in einer Krise. Diese bezeichnen Fachmedien als “noch nie da gewesen”.

Wahlen als eine Art Vertrauensfrage

Aus Madrid kamen zuletzt immer häufiger Berichte über Zoff und Schlägereien in der Kabine, über einen “Krieg” der Egos der Stars um Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Jude Bellingham & Co. Es gehe dort so schlimm zu, dass sich deshalb die Suche nach einem Nachfolger für Trainer Alvaro Arbeloa schwieriger als erwartet gestalte. Keiner wolle kommen, versicherte ein TV-Kommentator.

Perez lieferte sich auf der Pressekonferenz Wortgefechte mit einigen der anwesenden Journalisten. Er behauptete, die Medien verbreiteten Lügen und falsche Aussagen. “Sie glauben, sie könnten mich einschüchtern, aber sie geben mir viel mehr Energie, als ich ohnehin habe.” Bei der Neuwahl werde er deshalb mit seinem gesamten Vorstand wieder kandidieren. Einen Termin für die Abstimmung nannte Perez nicht. Laut Medien ist sie eine Art Vertrauensfrage. Nach zwei ersten Amtszeiten zwischen 2000 und 2006 leitet Perez bereits seit 2009 ohne Unterbrechung die Geschicke von Real Madrid. In dieser Zeit gewannen die Madrilenen unter anderem siebenmal die Champions League.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Wolfsabwehr ohne Entnahme: Herdenschutzzäune, Hirtenhunde oder Gummigeschosse?
Kommentare
127
Wolfsabwehr ohne Entnahme: Herdenschutzzäune, Hirtenhunde oder Gummigeschosse?
Zwei Bären erschossen – am Todesort von Andrea Papi
Kommentare
91
Zwei Bären erschossen – am Todesort von Andrea Papi
Stauder schlägt Alarm nach Boykottaufruf israelischer Produkte
Kommentare
65
Stauder schlägt Alarm nach Boykottaufruf israelischer Produkte
Lokalpolizei: Gesetzentwurf kommt im Juni in den Landtag
Kommentare
37
Lokalpolizei: Gesetzentwurf kommt im Juni in den Landtag
Brutale Jugendliche prahlen mit Gewalt
Kommentare
28
Brutale Jugendliche prahlen mit Gewalt
Anzeigen
Diese Ziele lohnen sich jetzt
Diese Ziele lohnen sich jetzt
Von Südtirol ans Meer | Anzeige
Aktiver und nachhaltiger Tourismus:
Aktiver und nachhaltiger Tourismus:
Funactive Tours auf der ITB in Berlin ausgezeichnet
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 