Aktuelle Seite: Home > Sport > Real im ersten offiziellen Mourinho-Test in Klagenfurt 2:2
Mourinho gab in Klagenfurt Anweisungen

Real im ersten offiziellen Mourinho-Test in Klagenfurt 2:2

Samstag, 01. August 2026 | 20:18 Uhr
Mourinho gab in Klagenfurt Anweisungen
APA/APA/WOLFGANG JANNACH/WOLFGANG JANNACH
Schriftgröße

Von: importer

Die zweite Ära von Jose Mourinho als Trainer von Real Madrid hat am Samstag in Klagenfurt mit einem 2:2 im ersten offiziellen Testspiel gegen AC Fiorentina begonnen. Die Madrilenen traten im Gegensatz zu den Italienern vor 30.000 Zuschauern im praktisch ausverkauften Wörthersee Stadion bei weitem nicht in Bestbesetzung an. Die Real-Tore erzielten Endrick (12.) und der erst 18-jährige Alexis Ciria (24.), Fiorentina kam durch Roberto Piccoli (41.) und Moise Kean (58.) zurück.

Bei Real fehlten viele große Namen, darunter Stürmerstar Kylian Mbappe, Englands Mittelfeld-Ass Jude Bellingham, Torhüter Thibaut Courtois oder Offensivmann Vinicius Junior. Sollten mit Letzterem in den kommenden Tagen keine Fortschritte in den Gesprächen über eine Verlängerung seines 2027 auslaufenden Vertrages erzielt werden, könnte er laut Medienberichten transferiert werden. Arsenal gilt als möglicher Interessent. Auch Real-Neuzugang Marc Cucurella weilte zwei Wochen nach dem WM-Titel mit Spanien noch auf Urlaub.

2:0-Führung reichte Real nicht

Federico Valverde führte die “Königlichen” bei mehr als 30 Grad Celsius als Kapitän aufs Feld. Dort gab es vor Spielbeginn eine Schweigeminute für den in der Nacht auf Freitag verstorbenen früheren AC-Milan-Abwehrchef Franco Baresi. Für den ersten spielerischen Höhepunkt sorgte Real-Jungstar Endrick, der Fiorentina-Torhüter David de Gea nach Zuspiel von Alvaro Carreras überwand. Ciria legte nach Vorarbeit von Eduardo Camavinga das 2:0 nach, Piccoli gelang aber noch vor der Pause der Anschlusstreffer.

Nach einer starken ersten Hälfte ließ Real nach Seitenwechsel deutlich nach. Dem italienischen Teamstürmer Kean gelang der Ausgleich für das Team von Ex-Weltmeister Fabio Grosso. Beide Mannschaften reisten unmittelbar nach Spielende aus Klagenfurt ab. Real bestreitet seinen nächsten Test kommenden Samstag in Budapest gegen Ferencvaros, der Ligastart gegen Espanyol Barcelona steht für das Ex-Team von ÖFB-Kapitän David Alaba am 22. August auf dem Programm. Fiorentina startet zwei Tage später bei der AS Roma.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Italien will Spanien wegen Ceuta aus Schengen-Raum werfen
Kommentare
49
Italien will Spanien wegen Ceuta aus Schengen-Raum werfen
Kein Tofu auf der Alm?
Kommentare
46
Kein Tofu auf der Alm?
Rund 48.000 Migranten haben Ceuta verlassen
Kommentare
33
Rund 48.000 Migranten haben Ceuta verlassen
Italien setzt Schengen-Abkommen mit Spanien zeitweise aus
Kommentare
22
Italien setzt Schengen-Abkommen mit Spanien zeitweise aus
Juli mit hohen Temperaturen und wenig Regen ­- kein Ende der Hitzewelle in Sicht
Kommentare
22
Juli mit hohen Temperaturen und wenig Regen ­- kein Ende der Hitzewelle in Sicht
Anzeigen
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 