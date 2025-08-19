Aktuelle Seite: Home > Sport > Real Madrid startet ohne Alaba mit 1:0-Sieg in LaLiga
Mbappe traf entscheidend vom Punkt

Real Madrid startet ohne Alaba mit 1:0-Sieg in LaLiga

Dienstag, 19. August 2025 | 23:08 Uhr
Mbappe traf entscheidend vom Punkt
APA/APA/AFP/JAVIER SORIANO
Von: apa

Real Madrid hat einen erfolgreichen Start in der spanischen Fußball-Meisterschaft hingelegt. Der LaLiga-Vizemeister setzte sich am Dienstag zum Abschluss der Auftaktrunde im Estadio Santiago Bernabeu gegen Osasuna 1:0 durch und erfüllte die erste Pflichtaufgabe genauso wie Titelverteidiger FC Barcelona, der bereits am Samstag bei Mallorca 3:0 gewonnen hatte. ÖFB-Star David Alaba bekam von Trainer Xabi Alonso keine Einsatzminuten. Den einzigen Treffer erzielte Kylian Mbappe.

Der Stürmerstar wurde bei einem Tackling von Juan Cruz im Strafraum getroffen, weshalb es zurecht einen Elfmeter gab, den Mbappe selbst souverän rechts im Eck unterbrachte (51.). Der Außenseiter machte sich damit eine bis dahin leidenschaftliche Abwehrleistung etwas kaputt. Da die “Königlichen” nicht nachlegen konnten, blieb es zumindest spannend bis zum Schluss. In der 94. Minute wurde Osasunas Abel Bretones wegen einer Unsportlichkeit noch ausgeschlossen. Bis dahin war die Partie sehr fair verlaufen.

