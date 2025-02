Real Madrid verliert ohne Alaba bei Espanyol 0:1

Von: APA/Reuters

Der Vorsprung von Real Madrid an der Spitze der spanischen Fußball-Meisterschaft ist am Samstag auf einen Punkt zusammengeschmolzen. Der Titelverteidiger verlor mit David Alaba auf der Bank bei Abstiegskandidat Espanyol Barcelona mit 0:1 (0:0), während Verfolger Atletico Madrid gegen Real Mallorca einen 2:0-Heimsieg feierte. Der drittplatzierte FC Barcelona empfängt am Sonntag Alaves und kann den Rückstand auf Real auf vier Punkte reduzieren.

Real, das zuletzt vier Liga-Siege gefeiert hatte, bezog die erste Niederlage in LaLiga seit zwei Monaten. Rodrygo traf für die “Königlichen” in der 77. Minute nur die Stange, auf der anderen Seite schloss Carlos Romero einen Konter mit dem Siegestor ab (85.). Der deutsche Real-Innenverteidiger Antonio Rüdiger schied bereits nach einer Viertelstunde verletzt aus.

Atletico, das sich am Mittwoch mit einem 4:1 in Salzburg für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert hatte, holte nach zuletzt zwei sieglosen Spielen in LaLiga wieder drei Punkte. Samuel Lino (26.) und Antoine Griezmann (93.) trafen für die Mannschaft von Diego Simeone, der sein 500. Ligaspiel als Atletico-Trainer absolvierte. Der seit 2011 amtierende Simeone ist der erste Coach, der den Meilenstein mit einem einzigen Club erreichte.