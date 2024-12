Real siegt, Barcelona lässt wieder Punkte liegen

Lewandowski und Co. patzten im Titelkampf

Von: APA/Reuters

Während Real Madrid am Samstag einen 3:0-(1:0)-Erfolg bei Girona gefeiert hat, ist der FC Barcelona in der spanischen Fußball-Meisterschaft leicht gestolpert. Bei Betis Sevilla reichte es für die Katalanen nach einem späten Gegentreffer nur zu einem 2:2 (1:0). An der Tabellenspitze liegt Barcelona zwei Punkte vor Real, die Madrilenen haben jedoch ein Spiel weniger absolviert.

Assane Diao traf für Betis in der vierten Minute der Nachspielzeit zum Ausgleich, nachdem Robert Lewandowski mit seinem 16. Saisontor (39.) und Ferran Torres (82.) für Barcelona zweimal vorgelegt hatten. Barca-Coach Hansi Flick sah die Rote Karte, nachdem er mit einer Elfmeter-Entscheidung für Betis vor dem 1:1 durch Giovanni Lo Celso (69.) nicht einverstanden war.

Real, das am Mittwoch bei Athletic Bilbao gepatzt hatte, meldete sich mit einer souveränen Vorstellung in Girona zurück. Jude Bellingham (36.), Arda Güler (55.) und Kylian Mbappe (62.) trafen für die effizienten Gäste. Bellingham musste den Platz nach gut einer Stunde angeschlagen verlassen.