Real siegte mit 10 Mann – Juve, City im Achtelfinale

Von: apa

Real hat in nummerischer Unterlegenheit bei der Club-WM erstmals voll angeschrieben. Fast über die gesamte Spielzeit mit einem Mann weniger, siegten die Madrilenen am Sonntag gegen Pachuca 3:1 (2:0). Jude Bellingham (35.), Arda Güler (43.) und Federico Valverde (70.) schossen die Tore für den in der Salzburg-Gruppe spielenden spanischen Rekordmeister. Auf die “Bullen” trifft Real in der Nacht auf Freitag. Juventus Turin und Manchester City stehen bereits im Achtelfinale.

Nach dem 1:1 gegen Al Hilal hatte Real einen Sieg fix eingeplant. Personell änderte sich wenig. Der erkrankte Kylian Mbappe hatte die Reise nach Charlotte gar nicht mitgemacht, auch David Alaba steht nach seiner Knie-Operation weiterhin nicht im Matchkader. Für den Favoriten startete die Partie jedoch denkbar ungünstig. Raul Asencio sah nach nicht einmal sieben Minuten nach einem Trikotzupfer als letzter Mann an Pachucas Salomon Rondon die Rote Karte.

Real siegt dank Courtois und Effizienz

Den Mexikanern – im vergangenen Dezember im Finale des Interkontinental-Cups gegen Real 0:3 unterlegen – half dies wenig. Zwar vereitelte Thibaut Courtois dem Außenseiter bei einer Doppelchance in der 18. Minute die Führung, Xabi Alonso durfte mit der Vorstellung seiner Mannschaft dennoch zufrieden sein. Der Qualitätsunterschied machte sich schließlich bemerkbar. Bellingham (35.) vollendete eine Kombination über links, ehe Güler (43.) wenige Minuten vor der Pause nachlegte. Pachucas Spieler ließen die Gegner zu einfach gewähren.

Nach der Pause ging es Real vor 70.248 Zuschauern bereits gemütlicher an. Pachuca verbuchte durchaus gefährliche Szenen, der starke Courtois ließ sich aber vorerst nicht bezwingen. Auf der Gegenseite vollendete Valverde ohne große Gegenwehr zum 3:0, ehe Elias Montiel (80.) per abgefälschtem Schuss verkürzte. Spannung kam dennoch keine mehr auf. Pachuca hat nach dem 1:2 gegen Salzburg im Auftaktspiel keine Chance mehr auf den Sprung ins Achtelfinale.

“Wir haben viele Dinge im Gegensatz zum ersten Spiel verbessert. Wir sind sehr zufrieden, aber müssen jetzt dranbleiben”, sagte Bellingham gegenüber DAZN nach der Partie. Für Alonso war es der erste Sieg als Real-Coach. Er durfte sich vor allem über die Effizienz freuen. Real schoss dreimal aufs gegnerische Gehäuse, Pachuca ganze neunmal. “Wir mussten uns in der Verteidigung aufopfern. Aber wir haben auf unsere Chancen gewartet. Wir sind sehr zufrieden mit der Vorstellung”, meinte Alonso.

Juventus und ManCity schon in K.o.-Phase

Juventus schrieb mit dem 4:1 gegen Marokkos Vertreter Wydad den zweiten Sieg an und ist mit nun sechs Zählern nicht mehr aus den Top zwei der Gruppe zu verdrängen – ebenso wie ManCity nach dem 6:0 über Al Ain aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Prägender Mann für Juve war Kenan Yildiz. Einen Schuss des türkischen Nationalstürmers fälschte Wydads Abdelmounaim Boutouil (6.) ins eigene Tor ab, dann vollendete Yildiz zum 2:0 (16.). Der 20-Jährige sorgte nach dem Seitenwechsel mit dem 3:1 (69.) auch für eine Vorentscheidung. Dusan Vlahovic setzte per Foul-Elfmeter (94.) den Schlusspunkt, nachdem er selbst gefoult worden war.

Wydad durfte kurz Hoffnung schöpfen, nachdem Thembinkosi Lorch (25.) in der ersten Hälfte verkürzt hatte. Juve baute nach der Pause aber wieder Druck auf. Das dritte Tor der Turiner lag in der Luft, ehe Yildiz in überlegter Manier erneut anschrieb.

Auch Manchester City kam problemlos zum zweiten Sieg im zweiten Club-WM-Match. Ilkay Gündogan mit einem wohl als Flanke gedachten Lupfer (8.), Claudio Echeverri aus einem Freistoß (27.) und Erling Haaland per Elfmeter (45.+5) sorgten schon vor der Pause für klare Verhältnisse, Gündogan (73.), Oscar Bobb (84.) und Rayan Cherki (89.) legten nach dem Seitenwechsel nach.