Real Sociedad siegt vor Salzburg-Duell – Real Madrid Leader

Real Sociedad hat vor dem Champions-League-Heimspiel gegen Red Bull Salzburg einen Sieg gefeiert. Der spanische Fußball-Erstligist behielt am Sonntag in der 14. Runde von LaLiga gegen den FC Sevilla mit 2:1 die Oberhand und arbeitete sich vorerst auf Rang fünf nach vor. Zum neuen Tabellenführer zumindest bis zum Montagabend stieg Real Madrid auf. Die “Königlichen” hatten ohne den auf der Bank sitzenden ÖFB-Star David Alaba beim 3:0 bei Cadiz keine Mühe.

Ein Eigentor von Sevilla-Tormann Marko Dmitrovic und ein Treffer von Umar Sadiq (22.) brachten Sociedad schnell auf die Siegerstraße. Für Sevilla traf nur Youssef En-Nesyri (60.). In der Schlussphase wurde es kurios. Zuerst sah Sevillas Sergio Ramos nach einem Foul an Brais Mendez die Ampelkarte, nach VAR-Studium wurde daraus allerdings zurecht eine glatt rote Karte (87.). Kapitän Jesus Navas kritisierte den Schiedsrichter und wurde deshalb kurze Zeit später ebenfalls vorzeitig des Feldes verwiesen. So war es für die Gastgeber leicht, den Heimerfolg über die Runden zu bringen. Die Salzburger sind in der “Königsklasse” am Mittwoch (21.00 Uhr) in San Sebastian zu Gast.

Im Dress von Real Madrid glänzte Rodrygo. Der 22-jährige Brasilianer erzielte die ersten beiden Treffer (14., 64.) selbst und leistete dann auch noch für den Schlusspunkt von Jude Bellingham (74.) die Vorarbeit. “Rodrygo hat den Unterschied ausgemacht”, betonte Real-Coach Carlo Ancelotti. Sein Team, das am Mittwoch in der Champions League auf Napoli trifft, zog um einen Punkt an Girona vorbei, der bisherige Spitzenreiter ist zum Abschluss der 14. Runde am Montagabend gegen Athletic Bilbao im Einsatz.