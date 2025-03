Real Sociedad und ManUnited trennen sich im EL-Hit 1:1

Von: apa

Das in der Premier League gedemütigte Manchester United müht sich auch auf der zweiten Ebene des internationalen Parketts. Am Donnerstag kam man im Achtelfinal-Hinspiel der Fußball-Europa-League bei Real Sociedad nach Führung über ein 1:1 nicht hinaus und geht ohne Erfolgserlebnis in den PL-Kracher gegen Arsenal am Sonntag. In der Europa League ist indes der zypriotische Club Paphos nach dem 1:0 über Djurgarden erster Anwärter auf ein Viertelfinalduell mit dem SK Rapid.

United, das am Ende einer ereignisarmen ersten Hälfte die bis dahin beste Chance vorfand, legte mit Wiederbeginn zu und kam dank Joshua Zirkzee (58.) nicht unverdient zum 1:0. Just ein unglückliches Handspiel von Kapitän Bruno Fernandes führte aber zum Elfmeter und dem Ausgleich durch Mikel Oyarzabal (70.). Die Basken waren im Finish dem Sieg etwas näher, Orri Oskarsson ließ aus wenigen Metern aber den Matchball liegen (84.).

Für die weiteren englischen Vertreter gab es am Donnerstag sowohl Sieg als auch Niederlage. Tottenham ging mit dem durchspielenden Kevin Danso beim 0:1 in Alkmaar leer aus, in der Conference League siegte Chelsea in Kopenhagen dank der Treffer von Reece James (46.) und Enzo Fernandez (65.) immerhin mit 2:1. Die Londoner sind möglicher Gegner von Rapid im Halbfinale des kleinsten der drei europäischen Bewerbe.

Gute Karten für Glasgow, Lyon, Bodö/Glimt und Frankfurt

Eine hervorragende Ausgangslage für die Rückspiele am 12. März schufen sich in der Europa League die Glasgow Rangers, die bei Fenerbahce Istanbul mit 3:1 gewannen. Auch Olympique Lyon ist dank eines 2:1-Erfolgs bei FCSB Bukarest klarer Favorit auf den Einzug ins Viertelfinale, ebenso wie Bodö/Glimt, das Olympiakos Piräus mit 3:0 nach Hause schickte. Einen Vorteil erarbeitete sich zudem Eintracht Frankfurt bei Ajax Amsterdam. Die Truppe drehte nach frühem Rückstand durch Brian Brobbey (10.) die Partie dank Hugo Larsson (28.) und Ellyes Skhiri (70.).

Nächstes Rapid-Ziel möglicherweise Zypern

Bevor sich Rapid noch Gedanken über Chelsea macht, wird man sich möglicherweise mit Paphos beschäftigen müssen. Vor eigenem Publikum besiegte der Fünfte der abgelaufenen zypriotischen Meisterschaft Djurgarden aus Schweden dank des Treffers von Muamer Tankovic (65.) als aktiveres, gefährlicheres Team mit 1:0.

Kein Glück war Cercle Brügge von Trainer Ferdinand Feldhofer beschieden. Bei Jagiellonia Byalistok kassierten die Belgier erst eine Rote Karte (59.) und dann noch drei Gegentreffer.