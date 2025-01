Von: apa

Red Bull steigt als Sponsor bei Atletico Madrid ein. Das gaben der Getränkekonzern und der spanische Fußball-Spitzenclub am Donnerstag bekannt. Die Zusammenarbeit ist vorerst bis Juni 2027 anberaumt. Für Red Bull ist es die erste Kooperation mit einem spanischen Verein, ansonsten ist man unter anderem in Salzburg, Leipzig, New York, Leeds, Turin und auch in Brasilien und Japan engagiert. In der Champions-League kommt es am 29. Jänner zum Duell Red Bull Salzburg – Atletico.