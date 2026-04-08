Aktuelle Seite: Home > Sport > Red Bull zeigt Interesse am FC Südtirol
Möglicher Einstieg im Raum

Red Bull zeigt Interesse am FC Südtirol

Mittwoch, 08. April 2026 | 12:12 Uhr
Casiraghi
FC Südtirol
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Der Energydrink-Konzern Red Bull streckt seine Fühler im italienischen Fußball aus und nimmt dabei Medienberichten zufolge auch den FC Südtirol ins Visier. Laut “Tuttosport” prüft das Brause-Unternehmen einen Einstieg beim Zweitligisten aus Bozen.

Demnach handelt es sich nicht mehr nur um Gerüchte: Das Interesse gelte als konkret, nachdem frühere Versuche bei Klubs wie dem Genoa CFC oder dem Torino FC nicht oder nur im Sponsoring-Format zustande gekommen waren.

Der FC Südtirol passt offenbar gut in die Strategie des Konzerns. Der Verein gilt als solide und vergleichsweise ruhig geführte Struktur – ideale Voraussetzungen, um junge Talente zu fördern und mittelfristig sportlich weiterzuentwickeln. Denkbar wäre eine Integration in das internationale Red-Bull-Netzwerk, das bereits mehrere Vereine umfasst.

Dazu zählen unter anderem FC Red Bull Salzburg, RB Leipzig, die New York Red Bulls sowie Red Bull Bragantino. Dieses System hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Top-Spieler hervorgebracht – darunter Erling Haaland, Sadio Mané und Dominik Szoboszlai.

Ein möglicher Einstieg wäre jedoch an Bedingungen geknüpft. Als zentraler Knackpunkt gilt das Drususstadion in Bozen, dessen Kapazität derzeit als zu gering für die langfristigen Ambitionen des Konzerns eingeschätzt wird.

Die sportliche Ausrichtung der Red-Bull-Klubs wird aktuell von Jürgen Klopp mitkoordiniert, der eine Schlüsselrolle im globalen Netzwerk einnimmt.

Ob es tatsächlich zu einem Einstieg kommt, ist noch offen. Klar ist jedoch: Das Interesse eines internationalen Players wie Red Bull könnte dem FC Südtirol neue Perspektiven eröffnen – sportlich wie wirtschaftlich.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Jaufenpass: Unmut über Motorradlärm
Kommentare
70
Jaufenpass: Unmut über Motorradlärm
Kritik an Wohnprojekt für Ausländer: STF greift Landesrätin Pamer an
Kommentare
58
Kritik an Wohnprojekt für Ausländer: STF greift Landesrätin Pamer an
Zwischen Bergen, Dialekten und der Frage “Bleiben oder Gehen?”
Kommentare
35
Zwischen Bergen, Dialekten und der Frage “Bleiben oder Gehen?”
Zeichen stehen auf Eskalation im Iran-Krieg
Kommentare
24
Zeichen stehen auf Eskalation im Iran-Krieg
Die “Neobäuerlichen” werden immer zahlreicher
Kommentare
23
Die “Neobäuerlichen” werden immer zahlreicher
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 