Aktuelle Seite: Home > Sport > Regen bremst Speerwerferin Hudson bei Diamond League
Hudson erwischt in Lausanne keinen starken Tag

Regen bremst Speerwerferin Hudson bei Diamond League

Mittwoch, 20. August 2025 | 22:06 Uhr
Hudson erwischt in Lausanne keinen starken Tag
APA/APA (AFP)/LAURENT GILLIERON
Schriftgröße

Von: apa

Speerwerferin Victoria Hudson hat beim Diamond-League-Meeting in Lausanne am Mittwoch Rang acht belegt. Bei 18 Grad und strömendem Regen musste sich die mit 67,76 m nach wie vor Jahresweltbeste mit 53,92 m zufriedengeben, der Sieg ging mit 63,02 m an die Serbin Adriana Vilagos.

“Ich konnte nicht richtig greifen, bin immer abgerutscht”, meinte die ÖLV-Rekordhalterin. Coach Gregor Högler ergänzte: “Es hat wie aus Kübeln geschüttet, die Bedingungen waren gerade für Speerwerferinnen an der Grenze des Machbaren.”

Mit Caroline Bredlinger war eine zweite Österreicherin in Lausanne am Start. Im B-Finale über 800 m benötigte sie 2:01,01 Minuten und wurde Fünfte.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Strandurlaub in Italien: Zu teuer geworden?
Kommentare
62
Strandurlaub in Italien: Zu teuer geworden?
Häftling mit Gips noch immer auf der Flucht
Kommentare
62
Häftling mit Gips noch immer auf der Flucht
„Hier gibt es nicht nur Knödel, sondern auch Samosas und Curry“
Kommentare
61
„Hier gibt es nicht nur Knödel, sondern auch Samosas und Curry“
Das Geschäftsklima im Südtiroler Handel trübt sich ein
Kommentare
45
Das Geschäftsklima im Südtiroler Handel trübt sich ein
Brenzliger Zwischenfall im Trentino
Kommentare
44
Brenzliger Zwischenfall im Trentino
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 