Regen bremst Speerwerferin Hudson bei Diamond League

Von: apa

Speerwerferin Victoria Hudson hat beim Diamond-League-Meeting in Lausanne am Mittwoch Rang acht belegt. Bei 18 Grad und strömendem Regen musste sich die mit 67,76 m nach wie vor Jahresweltbeste mit 53,92 m zufriedengeben, der Sieg ging mit 63,02 m an die Serbin Adriana Vilagos.

“Ich konnte nicht richtig greifen, bin immer abgerutscht”, meinte die ÖLV-Rekordhalterin. Coach Gregor Högler ergänzte: “Es hat wie aus Kübeln geschüttet, die Bedingungen waren gerade für Speerwerferinnen an der Grenze des Machbaren.”

Mit Caroline Bredlinger war eine zweite Österreicherin in Lausanne am Start. Im B-Finale über 800 m benötigte sie 2:01,01 Minuten und wurde Fünfte.