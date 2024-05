Regen in Paris: Ofner gegen Baez auf Donnerstag vertagt

Ofner muss auf seinen nächsten Einsatz in Paris warten

Von: apa

Sebastian Ofner muss auf sein Zweitrunden-Spiel bei den Tennis-French Open in Paris warten. Aufgrund von anhaltendem Regen wurden am Mittwoch alle Partien auf den Außenplätzen ohne Dach abgesagt. Ofners Auftritt gegen den Argentinier Sebastian Baez wird damit erst am Donnerstag stattfinden.