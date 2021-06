Regen stoppt Seppi in Eastbourne

Eastbourne – Am Samstagabend musste beim ATP-250-Turnier von Eastbourne das Qualifikationsmatch von Andreas Seppi gegen den US-Amerikaner Christian Harrison (ATP 286) wegen des Regens beim Stande von 3:2 für den Kalterer abgebrochen werden. Das Spiel wird morgen, Sonntag, um 12 Uhr MEZ fortgesetzt.

Seppi fühlt sich in England besonders wohl, er hat in Eastbourne nämlich auch schon einmal gewonnen. 2011 setzte sich der Südtiroler im Endspiel gegen den Serben Janko Tipsarevic durch und feierte hier einen seiner drei ATP-Titel. Außerdem schaffte es der „Azzurro“ ein Jahr später ins Endspiel (Niederlage gegen Andy Roddick), drei weitere Male kam er bis ins Halbfinale. Bei seiner 11. Teilnahme wartete zum Qualifikationsauftakt am späten Nachmittag Christian Harrison. Gegen die Nummer 286 der Welt führte der Südtiroler schon mit einem Break mit 3:2, als das Match wegen des Regens abgebrochen und auf morgen 12 Uhr verschoben werden musste. Mit einem Sieg würde Seppi am Abend gegen Mikhail Kukushkin (ATP 105) oder Nick Chappell (ATP 355) um den Einzug ins Hauptfeld kämpfen.