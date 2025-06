Rekord-Transfer: Wechsel von Wirtz zu Liverpool ist fix

Von: APA/dpa/Reuters

Der Wechsel des deutschen Fußball-Nationalspielers Florian Wirtz von Bayer Leverkusen zu Liverpool ist perfekt. Der 22-Jährige erhält beim englischen Meister einen langfristigen Vertrag, wie Liverpool mitteilte. Die Laufzeit soll fünf Jahre betragen. “Ich bin sehr glücklich und sehr stolz”, wurde Wirtz zitiert. Liverpool zahlt Medienberichten zufolge inklusive Bonus-Zahlungen eine Summe von bis zu 150 Millionen Euro, fix fällig werden demnach knapp 118 Mio. Euro.

Wirtz wird damit zum teuersten Transfer eines deutschen Fußballers sowie zur Rekordverpflichtung Liverpools. Bei den “Reds” dürfte er zu den Top-Verdienern aufsteigen. Das Team von Trainer Arne Slot soll dem Ausnahmekönner ein Jahresgehalt von rund 20 Millionen Euro zahlen. “Ich bin aufgeregt, ein neues Abenteuer vor mir zu haben. Das war auch ein großer Punkt in meinen Überlegungen: dass ich etwas ganz Neues machen will, raus aus der Bundesliga und rein in die Premier League”, sagte der Edeltechniker.

Vertrag nach Medizincheck unterschrieben

Wirtz war am Donnerstag für die obligatorischen medizinischen Untersuchungen nach England gereist, sie wurden am Freitag abgeschlossen. Danach unterschrieb Wirtz seinen Vertrag. “Ich komme nicht hierher, um Spaß zu haben, ich will auch etwas erreichen und den Fans geben, was sie verdienen”, sagte der Deutsche, der dem Premier-League-Champion bei der Titelverteidigung helfen will.

Der deutsche Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte schon vor dem feststehenden Transfer von einem “guten Schritt” gesprochen. “Weil er da auf seiner Position spielen kann. Das ist ein tolles Umfeld, ein super Club”, sagte Nagelsmann. Wirtz war 2020 als damals 16-Jähriger vom 1. FC Köln nach Leverkusen gewechselt. Mit 17 Jahren feierte er sein Debüt in der Bundesliga und stieg in Leverkusen zum Weltklassespieler auf. Unter Trainer Xabi Alonso, der nun bei Real Madrid das Sagen hat, wurde Wirtz in der Saison 2023/24 deutscher Meister und DFB-Pokalsieger.