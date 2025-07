Sinner siegt gegen Vukic mit 6:1,6:1,6:3

Von: APA/dpa/Reuters

Der dreifache Major-Sieger Sinner, der in Wimbledon noch nicht im Finale gestanden ist, hat auch sein zweites Match souverän gewonnen. Nachdem er in der ersten Runde seinem Freund Luca Nardi nur sieben Games gelassen hatte, gab er gegen Vukic gar nur fünf ab. Sinner dominierte das Spiel nach Belieben, verwertete aber erst seinen sechsten Matchball. Der Spanier Jaume Munar vergab gegen den Ungarn Fabian Marozsan im dritten Satz sogar zehn Matchbälle, gewann aber doch 6:2,6:3,7:6(9).

Novak Djokovic hat souverän die dritte Runde in Wimbledon erreicht und seinen 99. Sieg beim Rasen-Klassiker gefeiert. Der 38-Jährige bezwang am Donnerstag den britischen Publikumsliebling Dan Evans 6:3,6:2,6:0 und schaffte mit dem 19. Einzug in die dritte Runde auch einen Rekord. Der Weltranglisten-Erste Jannik Sinner fertigte den Australier Aleksandar Vukic 6:1,6:1,6:3 ab, bei den Frauen schafften alle Topspielerinnen den Aufstieg.

Djokovic hat sich mit seinem 19. Einzug in die dritte Wimbledon-Runde von Roger Federer abgesetzt, der 18. Mal dabei war, mit acht Turniersiegen aber einen mehr als Djokovic aufzuweisen hat. “Das bedeutet, dass ich schon ziemlich lange spiele. 19 Mal, das ist eine großartige Statistik”, sagte der Serbe und scherzte: “So viele Jahre sind Alcaraz und Sinner wahrscheinlich alt.” Der Italiener Sinner (23) und Titelverteidiger Carlos Alcaraz (22) aus Spanien sind die größten Konkurrenten auf seiner Jagd nach dem 25. Grand-Slam-Turniertitel.

Gegen Evans, der mit einer Wildcard ins Turnier gekommen war, hatte Djokovic nur im ersten Satz leichte Mühe. “Jeder wusste, dass es eine besondere Atmosphäre werden würde. Es ist nie einfach, gegen einen Briten in Großbritannien zu spielen”, sagte er. Djokovic, Finalist von 2023 und 2024, trifft nun auf seinen Landsmann Miomir Kecmanovic.

Dreisatz-Sieg von Titelverteidigerin Krejcikova

Im Frauen-Bewerb steht Titelverteidigerin Barbora Krejcikova nach einem Arbeitssieg in der dritten Runde. Die Tschechin, die in den vergangenen Monaten mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, setzte sich gegen die US-Amerikanerin Caroline Dolehide 6:4,3:6,6:2 durch und sprach danach von einer “großen Erleichterung. Ich bin so dankbar, dass ich weiter dabei bin.” Nun wartet mit Emma Navarro eine schwierigere Herausforderung. Die US-Amerikanerin, Nummer 10 des Turniers, machte mit Veronika Kudermetova mit 6:1,6:2 kurzen Prozess.

Drei Sätze benötigte hingegen auch die Polin Iga Swiatek. Die fünffache Major-Siegerin, die in Wimbledon noch nie über das Viertelfinale hinausgekommen ist, besiegte die US-Amerikanerin Caty McNally 5:7,6:2,6:1. Ohne Satzverlust kamen die Kasachin Jelena Rybakina, Wimbledonsiegerin von 2022, und die russische Teenagerin Mirra Andrejewa weiter. Rybakina besiegte die Griechin Maria Sakkari 6:3,6:1, die 18-jährige Andrejewa bezwang die Italienerin Lucia Bronzetti 6:1,7:6(4).