Rennkalender für die Südtiroler Wintersport-Saison vorgestellt

Bozen – Die Wintersport-Saison 2023/24 steht auch für die Südtiroler Nachwuchsathletinnen und -athleten in den Startlöchern. In einer Pressekonferenz im Haus des Sports in Bozen wurde den Medien am Freitagvormittag der Rennkalender der FISI Südtirol präsentiert. Präsident Markus Ortler & Co. blicken voller Vorfreude auf die ersten Wettbewerbe.

Der erste Wettkampf steht mit der ersten Etappe des Marlene Cups (Ski Alpin) in Sulden bereits am kommenden Wochenende an. „Insgesamt werden in dieser Saison 230 Rennen ausgetragen – Weltcups, Europacups usw. mit eingerechnet. Das ist eine erstaunliche Zahl, die zeigt, dass Südtirol ein Wintersport-Land ist. Hierfür möchte ich mich auch für die ausgezeichnete Zusammenarbeit bei den austragenden Vereinen bedanken. Der Aufwand für so eine Veranstaltung ist schließlich nicht ohne“, eröffnete Markus Ortler, Präsident des Landeswintersportverbandes Südtirol die Pressekonferenz.

Am Redner-Podium saßen mit Francesco Zucchini (Ski Alpin), Patrizia La Marchina (Biathlon) und Manuel Haller (Snowboard) zudem drei Landeskader-Athleten, sowie mit Tizian Gabrielli (Ski Alpin), Dominik Windisch (Biathlon) und Gert Ausserdorfer (Snowboard) auch drei Trainer der Südtiroler Landeskader. Sie berichteten kurz über die Vorbereitung und die Ziele für die anstehende Saison.

Erstmals seit 1993 wieder Italienmeisterschaften der „Assoluti“

Acht verschiedene Disziplinen – von Ski Alpin über Biathlon bis hin zu Skibergsteigen und Skisprung – tragen in der Saison 2023/24 in Südtirol zumindest einen Wettkampf aus. Auch einige Neuigkeiten gibt es zu erwähnen. So finden vom 25. März bis zum 6. April in den Skigebieten Reinswald (Speed-Bewerbe) und Schnals (Technik-Bewerbe) erstmals seit 1993 und somit seit 30 Jahren wieder die Italienmeisterschaften der Kategorie „Assoluti“ in Südtirol statt.

Die Klassiker für den Ski-Nachwuchs, wie etwa die VSS-Bezirksmeisterschaften der Kategorien U8 bis U12, bei welcher in der vergangenen Saison ein Teilnehmerrekord von 1069 Kindern erzielt werden konnte, sind ebenfalls wieder im Kalender zu finden. Hinzu kommen die zahlreichen Rennserien mit Unterstützung der Sponsoren VSS, Raiffeisen, Alperia, Athesia, Marlene und Autoindustriale. „Auch hier möchte ich mich herzlich bei unseren Partnern bedanken, die uns bei der Austragung finanziell unter die Arme greifen“, freute sich Ortler.

Die großen Highlights sind wieder die zahlreichen Weltcups

Auch auf internationalem Topniveau ist in Südtirol in dieser Wintersport-Saison wieder einiges los. 24 Weltcup-Rennen werden in den Disziplinen Ski Alpin (Gröden, Alta Badia und Kronplatz), Skicross (Innichen), Snowboard (Carezza), Naturbahnrodeln (Laas und Jaufental), Skibergsteigen (Marmotta Trophy in Martell), Biathlon (Antholz) und Langlauf (Tour de Ski in Toblach) auf heimischen Boden ausgetragen.

Hinzu kommen die Europacups im Ski Alpin in Ahrntal, Obereggen und Sarntal, die IBU Cups im Biathlon in Martell und Ridnaun, der IBU Junior Cup in Ridnaun und die FIL-EM im Naturbahnrodeln im Jaufental. Außerdem werden auch wieder nationale Meisterschaften in verschiedensten Disziplinen stattfinden. „Wir haben einmal mehr einen ereignisreichen Winter vor uns und können es nicht erwarten, wenn es dann endlich los geht“, schloss Ortler die Pressekonferenz ab.