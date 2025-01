Riesentorlauf in Schladming auf verkürzter Strecke

Das Wetter in Schladming ist am Dienstag durchwachsen

Von: apa

Der Weltcup-Riesentorlauf der alpinen Ski-Männer in Schladming findet am heutigen Dienstag auf verkürzter Strecke statt. Wegen des anhaltenden Niederschlags und der entsprechenden Prognose für die nächsten Stunden haben Jury und Organisationskomitee beschlossen, den Start nach unten zu verlegen. Das gab die FIS am späten Nachmittag bekannt. Die Athleten beginnen nun um 17.45 Uhr beim Reservestart. Das Rennen ist der letzte RTL der Männer vor der Ski-WM in Saalbach.