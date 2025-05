Rispoli regiert, Viertler triumphiert: Tennisfest in Neumarkt

Talente Hinteregger und Brugger siegen in der 3. Kategorie

Von: ka

Neumarkt – Über 230 Spielerinnen und Spieler machten die zweite Etappe der Mountain Tennis Trophy Banca Generali zu einem Spektakel. Neumarkt wurde zum Nabel des Südtiroler Turniergeschehens – mit packenden Matches, Favoritensiegen und aufstrebenden Talenten.

Volles Haus beim ATC Neumarkt! 175 Herren und 63 Damen sorgten für eine Tennis-Explosion auf dem legendären Schießstandweg. Das Turnier war nicht nur groß, es war auch stark besetzt – und voller Geschichten.

Im Herren-Open setzte sich Nicola Rispoli souverän durch. Der Spieler des TC Bozen ließ im Finale Pietro Pecoraro keine Chance: 6:2, 6:1. Rispoli wirkte frisch, Pecoraro ausgelaugt – nach einem harten Halbfinale gegen Daniel Lechner. „Ich finde nach meiner Verletzung langsam zurück. Heute war mein Gegner mental müde“, so Rispoli. Jetzt heißt’s für ihn: Fokus auf die Serie B1.

Bei den Damen schrieb Marion Viertler Geschichte. Ihr vierter Sieg in Serie in Neumarkt! Doch einfach war es nicht. Anna Costaperaria führte im ersten Satz 5:3, spielte variabel – doch am Ende fehlte das Quäntchen Glück. Viertler behielt mit 7:5, 6:2 die Oberhand. „Anna war richtig stark. Ich musste erst ins Spiel finden – aber dann lief es.“

Das spannendste Match? Ganz klar das Finale der 3. Herren-Kategorie. Fabian Hinteregger und Leonardo Tiego, beide erst 15, lieferten sich ein episches Duell. Wie schon in Bozen, musste Hinteregger einen Matchball abwehren – und siegte erneut im Champions-Tiebreak mit 12:10. Ein Thriller! Bei den Mädchen ließ Marie Brugger nichts anbrennen. Die junge Passeirer Spielerin dominierte Martina Pellegrini mit 6:2, 6:2. Ein starker Auftritt!

Für Furore sorgte auch Maria Carol. Als 4.3erin gestartet, spielte sich das Brixner Talent mit neun Siegen (!) weit ins 2er-Tableau hinein. Erst Lilli Marth stoppte ihren beeindruckenden Lauf. Dank ihrer Leistung hat Carol nach dem Turnier bereits genug Punkte für die neue Einstufung als 3.2erin gesammelt – eine echte Sensation!

Und dann war da noch Luciano Boscolo, 68 Jahre jung. Der Meraner kam nach zwei Siegen und vier Freilosen (!) überraschend bis ins 2er-Hauptfeld. Dort war gegen den späteren Viertelfinalisten Thomas Dallapiazza zwar Schluss – doch sein Turnierlauf bleibt in Erinnerung.

Siegerübersicht – 2. Etappe Mountain Tennis Trophy Neumarkt:

Open Herren: Nicola Rispoli (TC Bozen) – Pietro Pecoraro (CT Trento) 6:2, 6:1

Open Damen: Marion Viertler (TC Meran) – Anna Costaperaria (Comunali Vicenza) 7:5, 6:2

Herren 3. Kategorie: Fabian Hinteregger (TC Brixen) – Leonardo Tiego (TC Rungg) 6:3, 5:7, 12:10

Damen 3. Kategorie: Marie Brugger (ATC Passeier) – Martina Pellegrini (Bauzanum 77) 6:2, 6:2

Herren 4. Kategorie: Hannes Lang (ASV Marling) – Ronny Profunser (CT Ladinia) 4:6, 7:5, 10:7

Damen 4. Kategorie: Carol Maria (TS Brixen) – Tanja Nardon (ATC Montan) 6:4, 6:0

NC Finale: Daniel Delueg – Klaus Andergassen (beide FC Gries) 6:2, 6:2