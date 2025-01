Ritten baut die Tabellenführung weiter aus

Von: mk

Der EK Die Zeller Eisbären und SIJ Acroni Jesenice folgen den Rittner Buam in die Playoffs der Alps Hockey League. Zell sicherte sich das Viertelfinal-Ticket durch einen Sieg über den HC Meran/o und ist damit der schärfste Verfolger von Tabellenführer Ritten, der ebenfalls einen Sieg feiern konnte. Jesenice, das heute spielfrei blieb, kann durch die Niederlage von KHL Sisak nicht mehr aus der Master Round verdrängt werden und plant bereits für die Playoffs. Die Wipptal Broncos Weihenstephan meldeten sich durch einen Sieg – und die gleichzeitige Niederlage von Cortina – zurück in den Kampf um einen Platz in der Master Round. Außerdem feierten die Red Bull Hockey Juniors und die Adler Kitzbühel jeweils Siege.

Zell löst mit Shutout das Playoff-Ticket

Der EK Zeller Eisbären feierte am Donnerstagabend einen souveränen 4:0-Shutout-Sieg über den HC Meran/o und löste damit das Viertelfinal-Ticket. Mit diesem Erfolg zogen die Salzburger in der Tabelle an dem spielfreien Jesenice vorbei und sind nun die schärfsten Verfolger von Spitzenreiter Ritten. Nach einem torlosen Startdrittel gingen die „Eisbären“ im Mitteldrittel in Führung. Ein Doppelschlag innerhalb von 20 Sekunden im Schlussdrittel entschied die Partie endgültig zugunsten der Gäste aus Zell.

Broncos melden sich im Kampf um die Master Round zurück

Die Wipptal Broncos Weihenstephan feierten am Donnerstag einen 6:4-Sieg über den EC Bregenzerwald. Durch die gleichzeitige Niederlage des fünftplatzierten S.G. Cortina sind die Broncos wieder voll im Rennen um einen Platz in der Master Round – der Rückstand beträgt nur noch fünf Punkte. Den besseren Start in die Begegnung hatten zunächst die Gäste aus Vorarlberg, die mit 1:0 in Führung gingen. Zwischen der 18. und 54. Minute erzielte Sterzing jedoch fünf unbeantwortete Tore. Bregenzerwald bäumte sich in den Schlussminuten nochmals auf und verkürzte innerhalb von vier Minuten auf 4:5, konnte die Verlängerung jedoch nicht mehr erzwingen.

Ritten baut die Tabellenführung weiter aus

Die Rittner Buam SkyAlps bleiben das Maß aller Dinge und legten mit ihrem fünften Sieg in Serie weiter vor. Im Duell gegen S.G. Cortina Hafro zeigten sich die Gäste aus Ritten effizienter und gingen im Startdrittel in Führung. Cortina konnte im Mitteldrittel zwar zwischenzeitlich ausgleichen, doch Ritten agierte abgebrühter und eroberte sich die Führung rasch zurück. Die „Buam“ setzten sich letztlich mit 5:2 durch und bauten ihren Vorsprung auf den ersten Verfolger auf drei Punkte aus. Cortina hingegen verpasste die Chance, seinen fünften Platz – und damit den letzten Platz in der Master Round – weiter abzusichern.

Wichtiger Sieg für Kitzbühel im Kampf um die Master Round

Die Adler Stadtwerke Kitzbühel feierten am Donnerstagabend einen wichtigen 7:5-Auswärtssieg über den HC Gherdeina und sicherten damit ihren Platz in der Master Round weiter ab. Die Adler kehrten nach zwei Niederlagen in Folge zurück auf die Siegerstraße. Das Team aus Tirol hatte zunächst Anlaufschwierigkeiten gegen das Tabellenschlusslicht und lag nach elf Minuten mit 0:2 zurück. Drei Tore zwischen der 15. und 22. Minute drehten die Partie jedoch zugunsten der Gäste – zumindest vorübergehend. Gherdeina eroberte sich im Mitteldrittel zwar noch die Führung zurück, konnte dem Druck der Adler im Schlussabschnitt jedoch nicht mehr standhalten. Zwei Treffer von Anthony De Luca im finalen Drittel brachten schließlich die Entscheidung für Kitzbühel.

Juniors setzen ihren Vormarsch fort

Nach dem Sieg gegen den EK Die Zeller Eisbären vor zwei Tagen feierten die Red Bull Hockey Juniors einen weiteren Erfolg gegen KHL Sisak und sicherten damit den Playoff-Einzug des heute spielfreien SIJ Jesenice. Nach einem torlosen Startdrittel in Kroatien ging das Team aus Salzburg zu Beginn des Mitteldrittels in Führung. Sisak konnte zwar zwischenzeitlich ausgleichen, doch die Red Bulls eroberten die Führung prompt zurück. Trotz einer Druckphase der Gastgeber im Schlussdrittel gelang ihnen der Ausgleich nicht mehr. Zwei späte Tore sicherten den Salzburgern schließlich einen 4:1-Sieg – der Emptynetter wurde von RBJ-Goalie Valentin Ankirchner erzielt.

Alps Hockey League, Donnerstag, 16.01.2025:

KHL Sisak – Red Bull Hockey Juniors 1:4 (0:0,1:2,0:2)

Referees: SNOJ, WIDMANN, Javornik, Wucherer.

Goals:

0:1 RBJ Kolarik L. (20:22 / Schnabl J. ,Vinzens P. / EQ)

1:1 SIS Bronte T. (26:02 / Dostalek V. ,Malenica N. / EQ)

1:2 RBJ Vinzens P. (30:21 / Lanzinger F. ,Wurzer M. / PP)

1:3 RBJ Gesson A. (57:34 / Kogler L. ,Lanzinger F. / EQ)

1:4 RBJ Ankirchner V. (58:15 / unassisted / EQ)

Wipptal Broncos Weihenstephan – EC Bregenzerwald 6:4 (1:1,3:0,2:3)

Referees: PINIE, STEFENELLI, Brondi, Grisenti.

Goals:

0:1 ECB Schlögl R. (13:04 / Metzler P. ,König D. / EQ)

1:1 WSV Zandegiacomo L. (17:23 / Cianfrone B. ,Hackhofer F. / EQ)

2:1 WSV De Lorenzo Meo L. (20:39 / Campoli N. ,Sanvido C. / PP)

3:1 WSV Eisendle P. (23:38 / Soraruf D. ,Planatscher A. / EQ)

4:1 WSV Sanvido C. (36:19 / De Lorenzo Meo L. ,Eisendle P. / EQ)

5:1 WSV Capannelli A. (53:37 / Cianfrone B. ,Gschnitzer J. / EQ)

5:2 ECB Fadieiev I. (55:10 / Lipsbergs R. ,Reinbacher T. / EQ)

5:3 ECB Lebeda Y. (57:55 / Jansson G. ,Pöschmann P. / EQ)

5:4 ECB Metzler P. (59:07 / Lipsbergs R. ,Wempe L. / EQ)

6:4 WSV Zandegiacomo L. (59:46 / Hackhofer F. ,Cianfrone B. / EQ)

S.G. Cortina Hafro – Rittner Buam SkyAlps 2:5 (0:1,1:1,1:3)

Referees: HUBER R., VIRTA, Formaioni, Scalzeri

Goals:

0:1 RIT Öhler M. (18:29 / unassisted / SH)

1:1 SGC Di Tomaso G. (37:26 / Pompanin F. ,Adami F. / EQ)

1:2 RIT Cuglietta D. (38:06 / Lang M. ,Fink K. / EQ)

1:3 RIT Szypula E. (52:20 / Cuglietta D. ,Hjorth E. / PP)

2:3 SGC Di Tomaso G. (57:55 / Pietroniro K. ,Felicetti L. / PP)

2:4 RIT Spinell M. (59:24 / Larsen M. / EQ)

2:5 RIT Giacomuzzi A. (59:53 / Öhler M. ,Hjorth E. / EQ)

HC Gherdeina valgardena.it – Adler Stadtwerke Kitzbühel 5:7 (2:2,3:3,0:2)

Referees: LEGA, SPIEGEL, Cusin, Divis.

Goals:

1:0 GHE Moroder T. (06:32 / Cristellon Y. ,Messner L. / PP)

2:0 GHE McGowan B. (10:52 / Pitschieler S. ,Laitinen V. / PP)

2:1 KEC Ren J. (14:51 / Geifes T. / EQ)

2:2 KEC Engelhart J. (16:57 / Raspotnig J. ,Schmid P. / EQ)

2:3 KEC Ketonen N. (21:14 / Raspotnig J. ,Fröwis J. / EQ)

3:3 GHE McGowan B. (23:36 / DI CICCO J. ,Pitschieler S. / PP)

3:4 KEC Christiansen S. (26:43 / Ren J. / EQ)

4:4 GHE Moroder S. (28:32 / Messner L. ,Prosofsky K. / EQ)

5:4 GHE Mustonen H. (29:31 / Glück D. ,Forte M. / EQ)

5:5 KEC Ketonen N. (39:31 / De Luca A. ,Fröwis J. / EQ)

5:6 KEC De Luca A. (40:20 / Fröwis J. ,Ketonen N. / EQ)

5:7 KEC De Luca A. (54:21 / Raspotnig J. / EQ)

HC Meran/o Pircher – EK Die Zeller Eisbären 0:4 (0:0,0:1,0:3)

Referees: PIRAS, RIVIS, Fecchio, Rivis.

Goals:

0:1 EKZ Lindner L. (21:12 / Wilfan M. ,Koschek F. / EQ)

0:2 EKZ Wilfan M. (47:37 / Johansson R. ,Rappold K. / PP)

0:3 EKZ Putnik P. (47:55 / Berger H. ,Artner F. / EQ)

0:4 EKZ Widhalm L. (59:39 / Huard N. ,Johansson R. / EQ)