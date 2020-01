Ritten gewinnt in Salzburg mit 3:2 nach Verlängerung

Salzburg – Wichtiger Auswärtssieg für Italienmeister Ritten am 33. Spieltag der Alps Hockey League. Die „Buam“ setzten sich am Mittwochabend in Salzburg bei den Red Bull Juniors knapp mit 3:2-Toren nach Verlängerung durch.

Die Budaj-Truppe ist eine Runde vor Ende des Grunddurchgangs Zweiter mit 72 Punkten, punktegleich mit Pustertal und sieben Zähler hinter Spitzenreiter Laibach. Dem Italienmeister genügt am Samstag in Klobenstein ein Sieg gegen Schlusslicht Linz II, um den zweiten Platz zu festigen, da Ritten in den direkten Duellen gegen die „Wölfe“ vorne liegt.

Nach dem Halbfinal-Aus in der Serie A vorige Woche gegen Asiago, krempelte Ritten-Coach Jozef Budaj heute alle vier Linien um. Die Partie war zu Beginn noch recht ausgeglichen, kurz vor der ersten Drittelpause schlugen die Gäste aus Klobenstein zwei Mal zu. In der 17.10 Minute eröffnete Verteidiger Andreas Lutz den Torreigen, drei Sekunden vor der ersten Sirene erhöhte Julian Kostner auf 2:0. Beide Zuspiele kamen von Thomas Spinell.

Das Mitteldrittel war sehr ausgeglichen. Ritten-Schlussmann Kevin Lindskoug musste 10 Mal dazwischen greifen, während Salzburgs Nummer 1 Nicolas Wieser, der am Sonntag sein EBEL-Debüt feierte, 11 Schüsse parierte. Bis zum letzten Seitenwechsel blieb es aber weiterhin bei der 2:0-Führung der Rittner.

Im Schlussdrittel schraubte Ritten einen Gang zurück. Mit Folgen: 61 Sekunden nach Wiederbeginn verkürzte Luka Nyman auf 1:2. Salzburg blieb weiter am Drücker und glich in der 54.09 Minute mit Nico Feldner sogar zum 2:2 aus. Am Ergebnis änderte sich nichts mehr. So musste diese Partie in der Verlängerung entschieden werden, wo die „Buam“ in der 63.57 Minute den Extrapunkt holten. Kapitän Dan Tudin überlistete Wieser im 1 gegen 1 zum 3:2-Enstand. Jetzt bereitet sich der Italienmeister für das letzte, sehr wichtige Meisterschaftsspiel der Regular Season gegen Linz II vor.