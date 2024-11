Ritten ist beim Continental Cup gefordert

Von: mk

Bozen – Am Donnerstag sind in der Alps Hockey League fünf Spiele angesetzt, somit kehrt ein Großteil des Teilnehmerfeldes aus dem International Break zurück. Das Topspiel des Tages ist die Partie zwischen Tabellenführer KHL Sisak und dem Tabellendritten SIJ Acroni Jesenice. Alps Hockey League-Titelverteidiger Rittner Buam SkyAlps ist in dieser Woche in der dritten Stufe des Continental Cup gefordert. In Zilina, Slowakei, treffen die Südtiroler von Freitag bis Sonntag auf den Gastgeber sowie auf die Cardiff Devils (GBR) und den HC Arlan (KAZ).

Liganeuling KHL Sisak legte einen überraschenden Saisonstart hin. Die Kroaten liegen nach zehn Spielen mit 26 Punkten an der Tabellenspitze. Am Donnerstag bekommen sie es zum bereits dritten Mal in dieser Saison mit dem Tabellendritten SIJ Acroni Jesenice zu tun. Die Slowenen haben zwei Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter. Im ersten Ligaduell behielt Jesenice zu Hause knapp mit 3:2/OT die Oberhand. Außerdem standen sich beide Teams beim Continental Cup in Ritten gegenüber. Dabei war Jesenice mit 3:1 siegreich. Sisak stellt mit 53 erzielten Toren und erst 19 Gegentoren sowohl die beste Offensive als auch Defensive der Liga. Vor heimischem Publikum haben sie bislang alle fünf Partien nach regulärer Spielzeit gewonnen. Jesenice wiederum kassierte erst eine Auswärtsniederlage.

Am Donnerstag ist auch der Tabellenvierte Adler Stadtwerke Kitzbühel im Einsatz. Die Tiroler, welche die Tabelle lange Zeit anführten, bekommen es zu Hause mit dem Tabellenzehnten Hockey Unterland Cavaliers zu tun. Beide Teams trennen sieben Punkte. Der Rückstand der „Adler“ aus Spitzenreiter Sisak beträgt nur zwei Zähler. Beide Teams stehen sich erstmals in dieser Saison gegenüber. Vergangene Spielzeit behielt Kitzbühel in drei von vier Duellen die Oberhand. Vor der Länderspielpause schlitterten die Tiroler in eine kleine Krise. Die vergangenen vier Begegnungen haben sie allesamt verloren, allerdings bekamen sie es in allen Spielen mit absoluten Spitzenteams zu tun. Zwei Mal unterlagen sie bei Tabellenführer Sisak (1:4, 1:5), zudem mussten sie sich dem Tabellenzweiten Zell am See mit 4:5 geschlagen geben und gegen den Tabellendritten Jesenice kassierten sie eine 2:5-Heimniederlage. Unterland verlor die letzten beiden Spiele vor der Pause, davor feierten sie zwei Siege am Stück.

Bereits am Dienstag erstmals nach der Länderspielpause im Einsatz waren die Red Bull Hockey Juniors. Dabei setzten sie sich zu Hause gegen Gröden knapp mit 2:1/OT durch. Es war einer von nur drei Siegen aus den vergangenen zehn Spielen für den Tabellenachten. Am Donnerstag bekommen es die Juniors mit dem EC Bregenzerwald zu tun. Die Vorarlberger zeigten sich zuletzt mit drei Siegen am Stück stark verbessert und kletterten in der Tabelle auf Platz elf. Im ersten Saisonduell, am 12. Oktober, setzten sich die Jungbullen bei den „Wäldern“ knapp mit 4:3/OT durch.

Auch der HC Gherdeina valgardena.it absolviert am Donnerstag sein zweites Spiel der Woche und wieder müssen sie auswärts ran. Nach der 1:2/OT-Niederlage bei den Juniors, kommt es dieses Mal zum Derby mit den Wipptal Broncos Weihenstephan, die keines der vergangenen sechs Spiele gewinnen konnten und in der Tabelle nur auf dem dreizehnten und letzten Platz liegen. Ihr Rückstand auf den Tabellenneunten Gröden beträgt bereits zehn Punkte. Die „Furie“ wartet seit drei Spielen auf einen Sieg, den letzten Erfolg sicherten sie sich ausgerechnet in Sterzing, am 24. Oktober. In einer engen Partie setzte sich Gröden mit 3:1 durch. Alle vier Tore wurden im Mittelabschnitt erzielt.

Im fünften und letzten Spiel des Tages stehen sich S.G. Cortina Hafro und der HC Meran/o Pircher gegenüber. In der Tabelle liegt der Vorjahresfinalist aus Cortina mit 19 Punkten auf Platz sieben, Meran rutschte nach gutem Saisonstart auf Platz zwölf ab, hat aber nur fünf Punkte Rückstand auf die Italiener. In den vergangenen fünf Begegnungen konnten die „Adler“ aus Südtirol aber nur einen Sieg feiern, Cortina war in den vergangenen beiden Partien siegreich und hat somit ein Tief überwunden, denn zuvor konnten sie nur eine von acht Begegnungen für sich entscheiden. Mit Meran bekam es Cortina in der vergangenen Saison im Viertelfinale zu tun. Der spätere Finalist aus Cortina setzte sich in der Serie mit 4:1 durch. In der aktuellen Kampagne stehen sich beide Teams erstmals gegenüber.

Ritten ist beim Continental Cup gefordert

Alps Hockey League-Titelverteidiger Rittner Buam SkyAlps ist in dieser Woche in der dritten Stufe des Continental Cup gefordert. In Zilina, Slowakei, treffen die Südtiroler von Freitag bis Sonntag auf den Gastgeber sowie auf die Cardiff Devils (GBR) und den HC Arlan (KAZ). Die zwei bestplatzierten Teams qualifizieren sich für das Finalturnier, welches im Jänner ausgetragen wird.

Alps Hockey League:

Donnerstag, 14.11.2024:

19.00 Uhr: Adler Stadtwerke Kitzbühel – Hockey Unterland Cavaliers

19.00 Uhr: Adler Stadtwerke Kitzbühel – Hockey Unterland Cavaliers

19.15 Uhr: Red Bull Hockey Juniors – EC Bregenzerwald

19.15 Uhr: Red Bull Hockey Juniors – EC Bregenzerwald

19.30 Uhr: KHL Sisak – SIJ Acroni Jesenice

19.30 Uhr: KHL Sisak – SIJ Acroni Jesenice

20.00 Uhr: Wipptal Broncos Weihenstephan – HC Gherdeina valgardena.it

20.00 Uhr: Wipptal Broncos Weihenstephan – HC Gherdeina valgardena.it

20.30 Uhr: S.G. Cortina Hafro – HC Meran/o Pircher

20.30 Uhr: S.G. Cortina Hafro – HC Meran/o Pircher

Spielplan Continental Cup:

15.11.2024, 14.00 Uhr: Cardiff Devils – Rittner Buam SkyAlps

16.11.2024, 13.00 Uhr: Rittner Buam SkyAlps – HC Arlan

17.11.2024, 18.00 Uhr: Vlci Zilina – Rittner Buam SkyAlps