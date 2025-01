Ritten reist nach Vorarlberg

Von: mk

Bozen – Am Samstag stehen vier Partien in der Alps Hockey League auf dem Programm. Während Tabellenführer Rittner Buam SkyAlps beim EC Bregenzerwald gefordert ist, geht das Rennen um die Top-5 in die nächste Runde: Dabei könnten die Adler Stadtwerke Kitzbühel und Hafro Cortina Hockey einen weiteren großen Schritt Richtung direkter Playoff-Qualifikation machen.

EC Bregenzerwald – Rittner Buam SkyAlps

Der amtierende Meister aus Klobenstein löste als erste Mannschaft das Playoff-Ticket, die Buam gewannen ihre letzten fünf Spiele und liegen auch an der Tabellenspitze. Mit 135 erzielten Toren stellt Ritten die beste Offensive der Liga, Ethan Szypula führt zudem die Scorerwertung mit 64 Punkten überlegen an. Bregenzerwald konnte hingegen nur eine der letzten fünf Partien gewinnen und ist an vorletzter Stelle. Sieben der insgesamt zehn Saisonsiege holten die Vorarlberger vor heimischer Kulisse. Im direkten Saisonvergleich steht es 1:1, beide Teams konnten einmal auswärts gewinnen.

EK Die Zeller Eisbären – Hockey Unterland Cavaliers

Nach dem doch eher mauen Auftritt der Eisbären am Dienstag gegen Salzburg, hat die Mannschaft am Donnerstag eine Reaktion gezeigt und, trotz weiterhin verkürztem Lineup, eine blitzsaubere Auswärtspartie geliefert und den HC Meran auswärts mit 4:0 in die Schranken gewiesen. Damit konnte die zweitplatzierte Mannschaft von Headcoach Marcel Rodman das erste große Saisonziel erreichen: die fixe Teilnahme an den Playoffs. Mit sechs Niederlagen aus den letzten sieben Partien vergab Unterland hingegen die Chance auf die Top-5, die Cavaliers liegen aktuell auf Rang neun. Zell am See entschied die ersten beiden Saisonduelle knapp für sich.

Adler Stadtwerke Kitzbühel – KHL Sisak

Nach sechs Siegen aus den letzten acht Partien hat Kitzbühel gute Chancen, sich vorzeitig für die Playoffs zu qualifizieren. Die Tiroler stellen die zweitbeste Offensive und drittbeste Defensive der Liga. Sisak verlor hingegen die letzten fünf Partien und rutschte auf Rang acht ab. Die Kroaten haben noch Chancen auf die Top-5, der Rückstand beträgt aktuell aber 14 Punkte. Sisak entschied die ersten beiden Saisonvergleiche mit 4:1 und 5:1 für sich.

HC Meran/o Pircher – S.G. Cortina Hafro

Die drei Spiele andauernde Siegesserie von Meran ging am Donnerstag mit einem 0:4 gegen Zell am See zu Ende. Die Südtiroler liegen aktuell auf Rang sieben. Cortina hat hingegen den fünften Platz inne. Die Blau-Weißen sind trotz der gestrigen Heimniederlage gegen Ritten in einer guten Ausgangsposition für die direkte Playoff-Qualifikation. Die ersten beiden Saisonduelle gingen an Cortina.

Alps Hockey League:

Sa, 18.01.2025:

19.30: Adler Stadtwerke Kitzbühel – KHL Sisak

Referees: LAZZERI, WIDMANN, J. Seewald, Wucherer

19.30: EK Die Zeller Eisbären – Hockey Unterland Cavaliers

Referees: HLAVATY, LEBEN, Preiser, Telesklav

19.30: EC Bregenzerwald – Rittner Buam SkyAlps

Referees: HOLZER, HUBER, Eisl, Strimitzer

19.30: HC Meran/o Pircher – S.G. Cortina Hafro

Referees: BULOVEC, SORAPERRA, Arlic, Cristeli