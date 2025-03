Rittens nächste Playoff-Hürde heißt HDD SIJ Acroni Jesenice

Von: mk

Klobenstein – Nach dem Viertelfinale ist vor dem Halbfinale! Das startet für die Rittner Buam SkyAlps schon am Dienstag mit dem ersten Spiel der Serie in der Ritten Arena. Der Gegner hört auf den Namen HDD SIJ Acroni Jesenice, womit sich den Playoff-Schlachten gegen die Slowenen ein weiteres Kapitel hinzufügt.

Seit der Gründung der Alps Hockey League im Jahr 2016 haben die Rittner Buam SkyAlps acht Mal die Playoffs erreicht. Drei Mal trafen sie im Halbfinale auf HDD SIJ Acroni Jesenice. In der Saison 2017/18 ging die „Best-of-five“-Serie noch mit 3:1 an Ritten, in den Saisonen 2021/22 und 2022/23 verloren die Buam aber mit 1:3 („best of five“) und 0:4 („best of seven“). Nun kommt es zum vierten Playoff-Halbfinale gegen die Slowenen, die ein unangenehmer Gegner sind, wie es auch Verteidiger Marco Marzolini betont: „Jesenice ist seit jeher ein schwieriger Gegner, auch wenn wir heuer mehrmals gezeigt haben, dass wir sie schlagen können. Diese Serie wird sicher von Hockey auf hohem Niveau geprägt sein. Wir haben den Heimvorteil und der muss genutzt werden. Wir sind bereit für diese Serie!“ In dieser Saison sind die Blau-Roten bereits sechs Mal auf Jesenice getroffen, drei Mal im Grunddurchgang, zwei Mal in der Master Round und einmal in der zweiten Runde des Continental Cups, welche auf dem Ritten stieg. Nach Siegen in diesen Spielen führen die Rittner Buam mit 4:2.

Nach der anstrengenden Viertelfinalserie gegen den HC Meran Pircher, die über die volle Länge mit sieben Spielen ging, sind die Rittner Buam SkyAlps zwar müde, aber nichtsdestotrotz hochmotiviert für diese Halbfinalserie. „Zuerst muss ich Meran ein Kompliment aussprechen, sie haben in jedem Spiel gekämpft und uns alles abverlangt. Im dritten Drittel von Spiel sieben haben wir unsere Chancen ausnützen können und uns so den Sieg geholt – und das ist alles, was in den Playoffs zählt“, blickt Marzolini zurück. „Trotz der langen Serie sind wir bereit für die nächsten Aufgaben. Mal schauen, wie es David Tauferer und Michael Lang geht, sie sind für Dienstag fraglich, außerdem fehlen Jakob Prast und Lois Fink sicher. Der Rest der Mannschaft ist aber fit und wird gegen Jesenice wieder alles in die Waagschale werfen“, ist Marzolini überzeugt.

Playoff-Halbfinal-Serie, Alps Hockey League 2024/25

Spiel 1: Dienstag, 25. März – 20.00 Uhr, Ritten Arena

Rittner Buam SkyAlps – HDD SIJ Acroni Jesenice

Spiel 2: Donnerstag, 27. März – 19.00 Uhr, Športni Park Podmežakla

HDD SIJ Acroni Jesenice – Rittner Buam SkyAlps

Spiel 3: Samstag, 29. März – 18 .00Uhr, Ritten Arena

Rittner Buam SkyAlps – HDD SIJ Acroni Jesenice

Spiel 4: Dienstag, 1. April – 19.00 Uhr, Športni Park Podmežakla

HDD SIJ Acroni Jesenice – Rittner Buam SkyAlps

Evtl. Spiel 5: Donnerstag, 3. April – 20 Uhr, Ritten Arena

Rittner Buam SkyAlps – HDD SIJ Acroni Jesenice

Evtl. Spiel 6: Samstag, 5. April – 18.00 Uhr, Športni Park Podmežakla

HDD SIJ Acroni Jesenice – Rittner Buam SkyAlps

Evtl. Spiel 7: Dienstag, 8. April – 20.00 Uhr, Ritten Arena

Rittner Buam SkyAlps – HDD SIJ Acroni Jesenice