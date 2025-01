Rittner Buam haben nur noch einen Punkt Vorsprung

Zell am See fixiert Grunddurchgangssieg in der Alps Hockey League

Der EK Die Zeller Eisbären hat den Grunddurchgang der Alps Hockey League für sich entschieden. Die Pinzgauer absolvierten am Donnerstag ihr letztes Spiel, setzten sich gegen Schlusslicht HC Gherdeina valgardena.it souverän mit 5:0 durch und liegen nun sechs Punkte vor dem ersten Verfolger Ritten. Die Südtiroler haben zwar noch zwei Partien ausständig, verloren jedoch das direkte Duell gegen Zell am See. Spannung herrscht im Kampf um Platz zwei: Ritten hat nur noch einen Punkt Vorsprung auf das drittplatzierte SIJ Acroni Jesenice, das sich beim HC Meran/o Pircher deutlich mit 7:2 durchsetzte. Im Rennen um den letzten direkten Playoff-Platz feierten die Wipptal Broncos Weihenstephan einen wichtigen 4:3/OT-Sieg gegen den KHL Sisak. Damit hat der Tabellensechste aus Südtirol nur noch zwei Punkte Rückstand auf das fünftplatzierte Cortina. Außerdem setzten sich die Adler Stadtwerke Kitzbühel bei HK RST Pellet Celje mit 4:3/OT durch, während die Hockey Unterland Cavaliers mit einem 3:0-Auswärtssieg bei den Red Bull Hockey Juniors ihren Erfolgslauf fortsetzten.

Mit einem souveränen 5:0-Heimsieg gegen den HC Gherdeina valgardena.it sicherte sich der EK Die Zeller Eisbären den Sieg im Grunddurchgang. Die Pinzgauer absolvierten ihr letztes Spiel und liegen nun sechs Punkte vor dem ersten Verfolger Ritten, das zwar noch zwei Partien ausständig hat, aber das direkte Duell gegen Zell am See verloren hat. Gegen das Tabellenschlusslicht aus Gröden brachte Timo Pallierer die Hausherren bereits in der sechsten Minute vor fast 2.000 Fans in Führung. Matt McLeod erhöhte in der 18. Minute auf 2:0 und der Stürmer stellte kurz vor Ende des zweiten Drittels auch auf 3:0. Für den Kanadier war es der dritte Doppelpack der Saison. Im Schlussabschnitt legte der Spitzenreiter noch zwei weitere Treffer nach. Für EKZ-Torhüter Alois Schultes war es das dritte Shutout der Saison. Zell am See feierte damit den fünften Sieg in Folge und den zweiten Zu-Null-Erfolg in Serie. Gröden hingegen musste die fünfte Niederlage en Suite hinnehmen.

Overtime-Sieg für Kitzbühel in Celje

Die Adler Stadtwerke Kitzbühel feierten einen knappen 4:3-Sieg nach Verlängerung beim HK RST Pellet Celje. Bis 143 Sekunden vor dem Ende des dritten Abschnitts lagen die Hausherren aus Slowenien noch mit 3:2 in Führung, doch dann schlug Anthony DeLuca zu. Der Stürmer erzielte zunächst im Powerplay den Ausgleich und krönte seine starke Leistung in der Overtime nach nur 18 Sekunden erneut in Überzahl mit dem Game-Winner. Für DeLuca war es bereits der zweite Doppelpack in seinem sechsten Saisonspiel. Mit diesem Erfolg feierte der Tabellenvierte aus Tirol seinen dritten Sieg in Serie, während Celje als Zehntplatzierter die dritte Niederlage in Folge hinnehmen musste.

Unterland mit viertem Sieg in Folge

Die Hockey Unterland Cavaliers setzten ihren Erfolgslauf auch bei den Red Bull Hockey Juniors fort. Die Südtiroler setzten sich mit 3:0 durch und feierten bereits ihren vierten Sieg in Folge. Für die Juniors war es hingegen die vierte Niederlage in Serie. Der Tabellenachte aus Neumarkt ging in der 13. Minute durch Davide Girardi in Führung. Beim Spielstand von 1:0 blieb es bis zur 44. Minute, als Kristians Samitis auf 2:0 erhöhte. Für den Endstand sorgte Moritz Kaufmann nur kurze Zeit später. Für CAV-Torwart Laurin Foppa war es das erste Shutout der Saison.

Jesenice in Meran souverän

Der Tabellendritte SIJ Acroni Jesenice setzte sich beim HC Meran/o Pircher mit 7:2 durch, feierte den dritten Sieg in Folge und verkürzte den Rückstand auf den Tabellenzweiten Ritten auf einen Punkt. In einem torreichen Spiel gingen die Gäste bereits in der fünften Minute in Führung, doch Meran, das seine dritte Liganiederlage in Serie hinnehmen musste und auf Platz neun liegt, konnte schnell ausgleichen. Zum Ende des ersten Drittels lag Jesenice jedoch mit 3:1 in Front. Im zweiten Abschnitt gelang den „Adlern“ rasch der Anschlusstreffer. Doch dann nutzten die Gäste Fehler der Südtiroler eiskalt aus: Meran agierte in Überzahl zu nachlässig und kassierte in der 31. und 39. Minute gleich zwei Shorthanded-Goals, wodurch Jesenice auf 5:2 davonzog. Im Schlussdrittel legte der Favorit noch zwei weitere Treffer nach. Santeri Sillanpaa war der einzige Spieler, der doppelt traf.

Sterzing nur noch zwei Punkte hinter Cortina

Die Wipptal Broncos Weihenstephan behielten gegen KHL Sisak mit 4:3/OT die Oberhand und haben in der Tabelle somit nur noch zwei Punkte Rückstand auf das fünftplatzierte Cortina. Am kommenden Dienstag stehen sich Sterzing und Cortina noch zum womöglich großen Showdown um die direkte Playoff-Qualifikation gegenüber. Zuvor müssen die “Wildpferde” aber am Sonntag in Jesenice bestehen. Zwischenzeitlich lagen die Broncos bereits mit 3:1 in Führung, am Ende erzielte Fabian Hackhofer in der 64. Minute den Game-Winner. Insgesamt war es bereits der vierte Sieg am Stück für die Südtiroler, während der Tabellensiebente aus Sisak die dritte Niederlage in Folge kassierte.

Rittner Buam SkyAlps haben Platz zwei im Visier

Die Regular Season der Alps Hockey League steht vor ihrem Ende. Für die Rittner Buam SkyAlps stehen noch zwei Spiele auf dem Programm: Am Samstag, 1. Februar treffen sie auswärts auf KHL Sisak, am Dienstag, 4. Februar empfangen sie HK RST Pellet Celje auf dem Ritten. Den zweiten Platz gilt es für die Blau-Roten in diesen Duellen zu halten. Sechs Punkte beträgt der Rückstand auf den aktuellen Tabellenführer und Regular-Season-Champion, die Zeller Eisbären, die zwar schon alle Spiele bestritten haben, aber das direkte Duell gegen die Buam gewonnen und bei Punktegleichheit auf Platz eins bleiben würden. So bleibt das Ziel der Rittner Buam SkyAlps simpel, Platz zwei gilt es zu halten: „Wir gehen in jedes Spiel hinein, um zu gewinnen und uns zu verbessern“, stellt Trainer Jamie Russell klar. Die verbleibenden Spiele gegen Sisak und Celje sind aber keine Selbstläufer, das weiß auch der erfahrene Übungsleiter aus Kanada: „Vor allem das Spiel gegen Sisak wird mit der circa neunstündigen Reise, die wir am Samstagmorgen antreten, hart. So eine weite Reise am Tag des Spiels ist auch für mich eine neue Erfahrung“, schmunzelt der 58-Jährige.

Dabei haben die Rittner Buam SkyAlps in dieser Woche die schmerzhafte Finalniederlage in der Italienmeisterschaft gegen Cortina hinnehmen müssen. „Die Jungs sind natürlich enttäuscht, die Italienmeisterschaft war ein wichtiges Ziel für uns. Es kamen viele Faktoren zusammen, wir hatten einige wichtige Ausfälle und insbesondere im zweiten Spiel am Dienstag eine kurze Bank. Das soll aber keine Ausrede sein, Cortina hat stark gespielt und ist verdienter Italienmeister“, bemerkt Russell. Auch in den kommenden zwei Spielen sind nicht alle Buam spielbereit. Jakob Prast fällt nach wie vor aus, fraglich sind außerdem Diego Cuglietta, Michael Lang und Hannes Uffelmann. Hinzu kommt Joachim Ramoser, dem seine schwere Knieverletzung nach nur drei Spielen für die Buam zum erneuten Karriereende gezwungen hat.

Alps Hockey League:

Donnerstag, 30.01.2025

HK RST Pellet Celje – Adler Stadtwerke Kitzbühel 3:4/OT (1:1, 1:0, 1:2, 0:1)

Referees: BROCK, SNOJ, Markizeti, Wendner | Zuschauer: 200

Goals HKC: 1:0 Sojer M. (9.), 2:1 Bukovec M. (31.), 3:2 Panasenko B. (47.)

Goals KEC: 1:1 Geifes T. (18.), 2:2 Schmid P. (47.), 3:3 DeLuca A. (58./PP1), 3:4/OT DeLuca A. (61./PP1)

Red Bull Hockey Juniors – Hockey Unterland Cavaliers 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Referees: HOLZER, SPIEGEL, Rinker, Seewald J.

Goals CAV: 0:1 Girardi D. (13.), 0:2 Samitis K. (44.), 0:3 Kaufmann A M. (45.)

EK Die Zeller Eisbären – HC Gherdeina valgardena.it 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

Referees: HUBER R, RUETZ, Eisl, Zacherl | Zuschauer: 1.945

Goals EKZ: 1:0 Pallierer T. (6.), 2:0 McLeod M. (18.), 3:0 McLeod M. (39.), 4:0 Putnik P. (53.), 4:0 Ban D. (57.)

Wipptal Broncos Weihenstephan – KHL Sisak 4:3/OT (1:0, 1:1, 1:2, 1:0)

Referees: MOSCHEN, PIRAS, Abeltino, Formaioni | Zuschauer: 551

Goals WSV: 1:0 Gschnitzer J. (9.), 2:1 Capannelli A. (32./PP1), 3:1 Galimberti T. (43.), 4:3/OT Hackhofer F. (64.)

Goals SIS: 1:1 Puzic I. (28.), 3:2 Bronte T. (43.), 3:3 Briere C. (59.)

HC Meran/o Pircher – SIJ Acroni Jesenice 2:7 (1:3, 1:2, 0:2)

Referees: GIACOMOZZI, RIVIS, Fleischmann, Rivis | Zuschauer: 326

Goals HCM: 1:1 Fuchs J. (7.), 2:3 Gustafsson O. (22.)

Goals JES: 0:1 Sillanpaa S. (5.), 1:2 Lesnicar T. (12./PP1), 1:3 Svetina E. (15.), 2:4 Sillanpaa S. (32./SH1), 2:5 Tursic Seckar M. (39./SH1), 2:6 Svetina E. (47.), 2:7 Bohinc M. (59.)