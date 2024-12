Rittner Buam SkyAlps glänzen in Slowenien mit Effizienz

Von: ka

Celje – Die Rittner Buam SkyAlps sind wieder zurück auf der Siegerstraße. Am Sonntagabend gewannen sie das Auswärtsspiel gegen HK RST Pellet Celje in Slowenien in ganz souveräner Manier mit 3:0. Dabei glänzte Hannes Treibenreif, der bei seinem Comeback direkt ein Shutout lieferte.

Nach der 3:7-Niederlage vom Samstag in Kitzbühel fuhren die Rittner Buam SkyAlps mit einer klaren Aufgabe nach Slowenien: Wiedergutmachung. Und so spielten sie im ersten Drittel auch auf und stellten die Gastgeber immer wieder vor Probleme. In der 7. Minute scheiterte Cuglietta an Celje-Goalie Heiskanen, eine Minute später fiel dann der erste Treffer, als Kevin Fink einen Abstauber über die Linie drückte (8.). Weil ein Celje-Verteidiger aber Sekunden zuvor das Tor aus seiner Verankerung holte, wurde der Treffer annulliert. Dafür gelang Ritten wenige Minuten später die hochverdiente Führung: Szypula und Cuglietta liefen auf Heiskanen zu, Szypula legte quer auf Cuglietta, der ins leere Tor einschob und danach auch gleich wusste, bei wem er sich zu bedanken hatte (11.15). Dann agierten die Buam im Powerplay und schrammten mehrere Male am 2:0 vorbei, wodurch es bei der knappen Führung erstmals in die Kabinen ging.

Gleich nach Wiederbeginn hätte Szypula erhöhen können, allein vor Heiskanen machte er es aber etwas zu schwierig, schlug einen Haken zu viel und blieb so am Goalie der Gastgeber hängen (21.). Im Anschluss mussten die Rittner Buam gleich zwei Mal eine Zeitstrafe überstehen. Die Abwehr um den Saison-Debütanten Hannes Treibenreif im Tor machte das aber sehr stark, wobei sich Treibenreif mit mehreren Paraden auszeichnen konnte. In der 34. Minute hatte Graf das 2:0 auf dem Schläger, doch auch Treibenreifs Gegenüber Heiskanen zeigte bis dahin eine starke Vorstellung und parierte souverän mit dem Stock. Nach einem weiteren überstandenen Penaltykilling der Rittner Buam ging es zum zweiten Mal in die Drittelpause.

Im Schlussdrittel wollten die Buam dann die Weichen endgültig auf Sieg legen und schlugen gleich im ersten Powerplay zu, als Szypula aus halbrechter Position mit einem satten Schuss ins lange Eck traf (41.28). Im Überzahlspiel blieben die Buam auch immer wieder gefährlich, so entschärfte Heiskanen in der 51. Minute einen Hjorth-Schuss gekonnt. Celje stand nun mit dem Rücken zur Wand und riskierte alles, sodass sie schon früh Heiskanen für einen sechsten Feldspieler vom Eis nahmen. In der 57. Minute erzielte Logar auch das vermeintliche 1:2, weil Bukovecs Treibenreif aber an der Parade behinderte, wurde der Treffer zurecht aberkannt. Den Sack endgültig zu machte dann Cuglietta per Empty-Net-Tor (58.55) und die drei Punkte fuhren mit den Buam nach Hause auf den Ritten.

HK RST Pellet Celje – Rittner Buam SkyAlps 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Tore: 0:1 Cuglietta (11.15), 0:2 Szypula (41.28/PP1), 0:3 Cuglietta (58.55/EN)