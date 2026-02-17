Rittner Buam SkyAlps kämpfen und siegen in Jesenice

Von: ka

Jesenice – Die Rittner Buam SkyAlps haben am Dienstagabend einen wichtigen Sieg in Slowenien gelandet. Gegen den HDD Jesenice setzten sich die Blau-Roten in einer engen und spannenden Partie mit 3:2 durch.

Im Auswärtsspiel legten die Rittner Buam SkyAlps einen guten Start hin und attackierten das Tor der Gastgeber in der Anfangsphase mit Elan. Doch die kalte Dusche ließ nicht lange auf sich warten: Nach einem Powerplay der Rittner Buam, welches erfolgslos verstich, schlug Jesenice in Überzahl eiskalt zu. Nach einem Mehle-Pass lenkte Koblar den Puck unhaltbar für Furlong ins Netz (11.44). Doch die Buam ließen sich nicht beirren und drückten auf den Ausgleich, welcher in der Schlussphase des ersten Drittels gelang. Nach einer Puckeroberung im Mittelfeld schaltete Kostner schnell, spielte zu Felicetti, der allein vor Us eiskalt blieb und auf 1:1 stellte (17.43).

Im zweiten Drittel waren wieder die Slowenen die ersten, die einen Treffer erzielten. Mit einem schönen Handgelenksschuss gab Burgar Furlong zum zweiten Mal das Nachsehen (25.26). Doch die Rittner Reaktion ließ nur wenige Sekunden auf sich warten: Nach Wiederanspiel kam der Puck zu Alderson, der einen Querpass in den Slot versuchte, dabei aber den Schlittschuh eines Gegenspielers traf und von dessen Ablenkung rutschte der Puck in das Tor (25.28). Für die Blau-Roten kam es sogar noch besser, als Cuglietta von einem Passfehler der Gastgeber profitierte, aus der Drehung Maß nahm und auf 3:2 für die Rittner Buam SkyAlps stellte (34.00). Trotz eines Powerplays von Jesenice, welches aufgrund des soliden Penaltykillings der Buam ohne Erfolg blieb, war Ritten auch nach Ende des zweiten Drittels in Front.

Im Schlussdrittel drängte Jesenice die Rittner Buam SkyAlps in die Abwehr und hatte gleich zwei Mal Pech: Zuerst scheiterte Urukalo am Pfosten (52.), dann machte es ihm Hebar nach (54.). Auch in zwei Minuten Unterzahl hielt Rittens Abwehr aber den Offensivbemühungen der Gastgeber stand. In der Schlussphase schwächte sich Jesenice dann mit mehreren Strafen selbst und musste den Rest der Partie in Unterzahl spielen, womit Ritten der 3:2-Sieg geebnet wurde. Schon am Donnerstag steht aber das nächste Aufeinandertreffen zwischen den beiden Traditionsvereinen der Alps Hockey League auf dem Programm, Spielbeginn ist um 20 Uhr in der Ritten Arena.

Alps Hockey League 2025/26, Qualification Round, Gruppe B:

HDD Jesenice – Rittner Buam SkyAlps 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Tore: 1:0 Koblar (11.44/PP1), 1:1 Felicetti (17.43), 2:1 Burgar (25.26), 2:2 Alderson (25.28), 2:3 Cuglietta (34.00)