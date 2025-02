Rittner Buam SkyAlps servieren Cortina eine Abfuhr zur Revanche

Von: ka

Klobenstein – Dieser Sieg ist nicht nur gut für die Tabelle der Master Round, dieser Sieg schmeckt auch der Moral der Rittner Buam SkyAlps. Am Donnerstagabend haben sie SG Cortina Hafro im ersten Aufeinandertreffen seit dem verlorenen Italienmeisterschafts-Finale eine regelrechte Abfuhr erteilt und sie mit 5:1 nach Hause geschickt.

Wie angekündigt stieß bei den Rittner Buam SkyAlps Hjorth in den Kader zurück, weiterhin verzichten musste Trainer Jamie Russell auf Cuglietta, Lang, Jakob Prast und Soracreppa, dafür wurden sie neben Innerhofer und Clericuzio erstmals auch von Paul Prast, dem kleinen Bruder von Jakob, ergänzt. Von den Absenzen ließen sich die Buam, die in der Master Round bislang erst zwei Punkte gesammelt haben, nichts anmerken: Eine Hereingabe von Szypula wurde von einem Cortina-Verteidiger so abgefälscht, dass sie in hohem Bogen über Goalie Lancedelli ins Tor flog (3.43). Dann scheiterten die Ampezzaner reihenweise am glänzenden Furlong: Saha (7.) nach einer Hereingabe, beim Nachschuss traf Kris Pietroniro den Pfosten, erneut Saha (10.) im Powerplay und zwei Mal Alverà (11., 14.) fanden im Rittner Goalie ihren Meister. Im Gegenzug traf Szypula nach einem Steilpass von Lobis den Pfosten (18.), während in den Schlusssekunden Lobis selbst nach Vorlage von Hjorth ein bisschen zu spät vor das Tor kam (19.).

Im Mitteldrittel sparten beide Mannschaften anfangs mit Topchancen, los ging es aber in der 27. Minute. Wieder stürmte Szypula allein auf Lancedelli zu, dieses Mal versuchte er den Ampezzaner Goalie zu umspielen, wieder scheiterte er aber am Pfosten (27.). Auf der Gegenseite avancierte Di Tomaso zum Brandherd, zuerst schoss er haarscharf drüber (29.), dann konnte Furlong mit dem Schoner dazwischengehen (30.). Dann war auch Ritten erstmals im Powerplay aktiv, aber sowohl Larsen (35.), als auch Insam (36.) zielten haarscharf drüber. Das 2:0 sollte aber nur aufgeschoben sein: Schuld daran war Szypula, der sich immer wieder in Szene setzte und dann auch seinen zweiten Treffer des Tages erzielte. Zuerst war Lancedelli zwar noch dran, den Nachschuss schlug der Kandier aber in feinster Baseball-Manier ins Netz (38.46). In der Schlussminute musste Furlong dann noch einmal die Null halten, als Felicetti auf ihn zustürmte, aber auch er fand keinen Weg am Rittner Goalie vorbei (39.).

Während Cortina auch im Schlussdrittel keine Lösung gegen Furlong fand, entschieden die Rittner Buam SkyAlps die Partie gleich einmal nach Wiederbeginn. Nach einer Ablage von Szypula stellte Insam aus dem tiefen Slot auf 3:0 (43.27), dann machte Szypula seinen Hattrick per präzisem Schuss perfekt (44.50). Im Powerplay sorgte Kostner per Abstauber nach einem Pfostentreffer von Hjorth dann für das 5:0 (45.54) und es war klar, wer das Rittner Eis als Sieger verlassen würde. Zwar verhinderte Pompanin mit dem 1:5 für Cortina ein Shutout von Furlong (52.11), die Buam ließen sich aber nicht mehr die Butter vom Brot nehmen und es blieb beim 5:1-Endstand.

Rittner Buam SkyAlps – SG Cortina Hafro 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)

Tore: 1:0 Szypula (3.43), 2:0 Szypula (38.46), 3:0 Insam (43.27), 4:0 Szypula (44.50), 5:0 Kostner (45.54/PP1), 5:1 Pompanin (52.11)