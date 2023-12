Rittner Buam SkyAlps sind wieder zurück auf der Siegerstraße

Klobenstein – Von der Derbyniederlage vom Donnerstag gegen den HC Meran Pircher haben sich die Rittner Buam SkyAlps schnell erholt. Am Samstagabend kehrten sie im Heimspiel gegen HK RST Pellet Celje mit einem 4:2 auf die Siegerstraße zurück.

Trainer Tray Tuomie überraschte gleich mit einer Personalentscheidung, zwischen den Pfosten gab er nämlich dem jungen Florian Plattner sein Vertrauen. Der zeichente sich nach sechs Minuten auch mit einem tollen Reflex gegen Freidenfelds aus. In der 13. Minute erzielte derselbe Freidenfelds die Führung für die Gäste: Nach einem Breakaway stürmte er alleine auf Plattner zu und dieses Mal behielt er auch die Überhand (12.37). Die Buam fandan aber schnell die passende Antwort: Szypula bekam vor dem Celje-Tor viel zu viel Platz und bugsierte den Puck präzise ins kurze Eck – 1:1 (15.06). In der Schlussphase rettete Celje-Goalie Gajsek noch in höchster Not vor Giacomuzzi, sodass es beim Unentschieden in die erste Drittelpause ging.

Das Mitteldrittel war dann von mehreren Überzahlsituationen geprägt. Anfangs hatte Celje einige gute Möglichkeiten, scheiterte aber mehrere Male an Plattner. Dann saßen immer wieder Akteure der slowenischen Gäste auf der Strafbank und die Buam drückten im Powerplay auf das Gaspedal. Ein solches brachte auch das 2:1. Szypula bediente Kevin Fink, der von hinter dem Tor auf den Rücken von Gajsek zielte, von wo der Puck ins Tor sprang (35.40). Keine halbe Minute später stand es auch schon 3:1. Wieder war Kevin Fink der Torschütze, nachdem ihn Amorosa auf die Reise geschickt hatte und er alleine vor Gajsek ganz cool blieb (36.06).

In den ersten Minuten des Schlussdrittels drückte Ritten auf die Entscheidung, den Treffer erzielte aber Celje. Wieder stürmte Fredenfelds alleine auf Plattner zu, wieder gab er dem jungen Rittner das Nachsehen (45.56). Vom Anschlusstreffer ließen sich die Buam aber nicht aus der Fassung bringen und machten weiterhin das Spiel. Zuerst scheiterte Szypula nach einem herrlichen Alleingang an Gajsek (50.), dann spielten sie eine Angriffssituation schön zu Ende und belohnten sich mit dem 4:2. Coatta zog über rechts auf das Tor, sein Schuss rutschte vom Schoner von Gajsek zum mitgelaufenen Simon Kostner, der den Puck irgendwie im Tor unterbrachte (54.21). Celje kam nicht mehr zurück und der 16. Saisonsieg der Rittner Buam SkyAlps war in der Tasche.

Rittner Buam SkyAlps – HK RST Pellet Celje 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Tore: 0:1 Freidenfelds (12.37), 1:1 Szypula (15.06), 2:1 Kevin Fink (35.40/PP), 3:1 Kevin Fink (36.06), 3:2 Freidenfelds (45.56), 4:2 Simon Kostner (54.21)