Rittner Buam SkyAlps verlieren auswärts die Serienführung

Kitzbühel – Nach Spiel zwei der Playoff-Viertelfinalserie gegen den EC „die Adler“ Stadtwerke Kitzbühel mussten die Rittner Buam SkyAlps am Donnerstagabend den Ausgleich hinnehmen. Auswärts verloren Julian Kostner & Co. nach einer spannenden Partie mit 1:4.

Nach dem 3:0-Sieg in Spiel eins am Dienstag reisten die Rittner Buam SkyAlps hochmotiviert nach Kitzbühel, um auch auswärts nachzulegen. Zunächst waren es aber die Kitzbüheler Adler, die die Spielregie übernahmen. Bis auf den Schuss von Kuronen, den Hawkey sicher entschärfte (10.), kam aber nichts Zählbares zustande. Die besten Rittner Chancen hatten Tavi, der aus dem Slot an Schmidt hängen blieb (15.) und Spinell, der nach einem Befreiungsschlag seiner Hintermänner alleine auf Schmidt zustürmte, aber nur dessen Schoner traf (17.). So ging es torlos in die erste Drittelpause.

Die zahlreich erschienenen Zuschauer im Sportpark Kitzbühel durften sich im Mitteldrittel gleich über den ersten Treffer der Adler in den Playoffs freuen. Dann versenkte Villach-Neuzugang Wallenta – er debütierte am Donnerstag im Trikot der Nordtiroler – einen Abpraller nach Kapel-Schuss hinter Hawkey im Netz (24.57). Die Rittner Antwort kam aber postwendend, als Cardwell ein Solo über das ganze Eis startete und vor Schmidt eiskalt blieb (25.47). Es folgten einige zerfahrene Minuten und plötzlich ging Kitzbühel erneut in Führung. Wieder war es Wallenta, der dieses Mal nach Zolmanis-Vorlage im Slot nur noch einschieben musste (32.38). Beim Stand von 1:2 aus Sicht der Rittner Buam SkyAlps ging es auch zur letzten Drittelpause.

In einem hochklassigen Schlussdrittel ging es dann die ganze Zeit über hin und her. Auf beiden Seiten gab es Topchancen, doch die beiden Torhüter Schmidt (Kitzbühel) und Hawkey (Ritten) überboten sich gegenseitig mit großartigen Paraden. So entschärfte Schmidt die Versuche von Jakob Prast (43.), Pechlaner (48.) und Spinell (52.) gekonnt, während sein Gegenüber Hawkey gegen Kuronen (47.), Kapel (51.) und Wernicke (53.) herausragend präsentierte. Die Rittner Buam SkyAlps gaben die Chance auf den Ausgleich bis zuletzt nie auf, mussten aber gleichzeitig auf die Gegenstöße der Gamsstädter aufpassen. Die Entscheidung fiel dann per Empty-Net-Treffer, als Wallenta einem Befreiungsschlag hinterherstürmte und zum Hattrick ins leere Tor einschob (57.47). Ein weiterer Treffer in den freien Kasten durch Hochfilzer besorgte dann den Endstand (59.45).

Schon am Samstag können die Rittner Buam SkyAlps in der Viertelfinalserie gegen den EC „die Adler“ Stadtwerke Kitzbühel die Führung zurückholen. Um 20 Uhr gastieren die Nordtiroler wieder in der Ritten Arena.

EC „die Adler“ Stadtwerke Kitzbühel – Rittner Buam SkyAlps 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Tore: 1:0 Wallenta (24.57), 1:1 Cardwell (25.47), 2:1 Wallenta (32.38), 3:1 Wallenta (57.47/EN), 4:1 Hochfilzer (59.45)