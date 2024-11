Rittner Buam SkyAlps verlieren zum Abschluss gegen Gastgeber Vlci Zilina

Von: ka

Zilina/Klobenstein – Die dritte Runde des IIHF Continental Cups im slowakischen Zilina endete für die Rittner Buam SkyAlps mit einer 0:5-Niederlage. Im Abschlussspiel des Turniers ging es dabei um nichts mehr, denn sowohl für Ritten als auch für Zilina war schon vor der Partie klar, dass sie nicht in die Finalrunde weiterkommen würden. Das haben Arlan Kokshetau und die Cardiff Devils geschafft.

Zum Abschluss der dritten Runde des IIHF Continental Cups in Zilina trafen die Rittner Buam SkyAlps auf Gastgeber Vlci Zilina. Während ein Weiterkommen für die Buam nach den Niederlagen in den zwei vorherigen Spielen nicht mehr möglich war, war auch für Zilina klar, dass sie sich trotz des Auftakt-Overtime-Sieges über Arlan Kokshetau nicht in die Finalrunde qualifizieren konnten. Kokshetau hat am Sonntagnachmittag nämlich gegen die Cardiff Devils mit 6:3 gewonnen und ist mit sieben Punkten weiter, genauso wie Cardiff mit sechs Zählern. Trotzdem begann Zilina impulsiv und erzielte nach knapp fünf Minuten das 1:0. Ein satter Schuss von Jones nach toller Vorarbeit von Balaz landete genau unter der Latte (5.02). Ritten steckte den Kopf aber nicht in den Sand und erarbeitete sich einige gute Chancen, die beste vergab Simon Kostner in der 18. Minute, als er Dubek zu einer sehenswerten Schoner-Parade zwang.

Die Vorentscheidung fiel dann im Mitteldrittel, in dem Zilina noch einen Gang höher schaltete und sich gleich drei Mal dafür belohnte. Zuerst schob Jones nach einer schön zu Ende gespielten Aktion zu seinem Doppelpack ein (23.39), dann fälschte Betak einen Distanzschuss von Bellus unhaltbar für Plattner – er stand für Furlong zwischen den Pfosten – ab (30.43) und zu guter Letzt trug sich auch Bellus ins Scoreboard ein, als er einen Distanzschuss ins kurze Eck nagelte (39.48). Die Buam hatten in zwei Powerplays die Möglichkeit zu verkürzen, die Torschüsse von Lobis (33.), Hjorth (34.) und Cuglietta (36.) wurden aber von Dubek entschärft oder gingen knapp drüber. So stand es zur zweiten Drittelpause 4:0 und die Rittner Buam SyAlps brauchten ein kleines Wunder, um dieses Spiel im Schlussdrittel noch zu drehen.

Das blieb aber aus. Zunächst waren weiterhin die Gastgeber aus der Slowakei am Drücker und Dubravik lenkte einen Pass von Holenda gekonnt zum 5:0 ins Tor (49.40). Die Rittner Buam wollten das letzte Spiel aber auf keinen Fall ohne einen erzielten Treffer beenden und erspielten sich in der Schlussphase mehrere Hochkaräter. Einziges Problem: Zilina-Goalie Dubek wuchs mehrere Male über sich hinaus und ließ an diesem Sonntagabend nichts an sich vorbei. So bleib es bei der 0:5-Niederlage für Ritten.

Vlci Zilina – Rittner Buam SkyAlps 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Tore: 1:0 Jones (5.02), 2:0 Jones (23.39/PP1), 3:0 Betak (30.43), 4:0 Bellus (39.48), 5:0 Dubravik (49.40)