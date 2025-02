Rittner Overtime-Sieg bei 11-Tore-Krimi

Von: ka

Klobenstein – 11 Tore und Overtime im ersten Spiel der Master Round: Die Rittner Buam SkyAlps sind mit einem Krimi-Sieg in die Zwischenrunde der Alps Hockey League gestartet. Gegen die Adler Stadtwerke Kitzbühel gab es für die Blau-Roten nach einer hochspannenden Partie einen 6:5-Sieg in der Overtime zu feiern.

Weil bei den Rittner Buam SkyAlps nach wie vor Personalnot herrscht (es fehlten Cuglietta, Lang und Prast), berufte Trainer Jamie Russell die beiden Youngsters Paul Innerhofer und Max Oberrauch ein, die normalerweise für Rittens Farmteam Kaltern in der IHL bzw. die gemeinsame U19 spielen. Das Auftaktspiel der Master Round gegen Kitzbühel startete dabei verhalten, zwar hatten beide Mannschaften ein paar Chancen, so richtig gefährlich wurde es aber nie. Bis die Buam erstmals im Powerplay agierten: In einer ihrer Paradedisziplinen schoss Szypula zunächst noch drüber (12.), wenig später hatte der kanadische Liga-Topscorer dann aber das Auge für Kostner, der per Direktabnahme auf 1:0 stellte (13.13). Kitzbühel fand aber die perfekte Antwort und gleich keine Minute später aus, als Rotter per Rückhand-Pass Schutz freispielte, der den Puck aus kurzer Distanz von der Unterseite der Latte ins Tor beförderte (14.06). Bei diesem Zwischenstand blieb es auch bis zur ersten Drittelpause.

Dabei blieb es aber nicht lange, denn den Rittner Buam SkyAlps gelang ein Traumstart in das zweite Drittel. Nur 19 Sekunden waren gespielt, als Szypula den Puck auf Hjorth ablegte, der aus der zweiten Reihe auf 2:1 stellte (20.19). Und es kam noch besser: Nach einem Weitschuss von Larsen ließ Kitzbühel-Goalie Egger kurz abprallen, Graf kam irgendwie zum Puck und lenkte ihn zu Spinell weiter, der ins leere Tor einschob (22.55). Nur wenig später hätte Kevin Fink gar auf 4:1 stellen können, dieses Mal war Egger aus kurzer Distanz aber sicher am Posten (24.). Dann agierte Kitzbühel erstmals im Powerplay, konnte aus der numerischen Überzahl aber keinen Profit schlagen. Auf der Gegenseite tauchte Szypula allein vor Egger auf, der Schuss des Kanadiers fiel aber zu zentral aus und wurde pariert (33.). Nach starker Vorarbeit von Lobis zielte Graf aus kurzer Distanz drüber (37.), womit es bis zur zweiten Drittelpause beim 3:1 blieb.

Nach dem Wiederbeginn übernahm Kitzbühel Spielregie und belohnte sich sofort mit dem Anschlusstreffer durch einen Distanzschuss von Schmid (41.09). Dann killten die Rittner Buam ein Powerplay der Nordtiroler, ehe Robert Öhler erhöhte: Im Angriffsdrittel eroberte er den Puck, zog ab, Egger ließ wieder kurz abprallen und Öhler schob ins leere Tor ein (45.19). Doch wieder schlugen die Adler Kitzbühel zurück und dieses Mal richtig. Zuerst erzielte Wieltschnig per Direktabnahme im Powerplay das 3:4 (53.55), dann lenkte Maxa eine scharfe Hereingabe von Mitrovic zum 4:4 ins Netz (55.52) und 31 Sekunden nach dem Ausgleich gingen die Gäste auch noch in Führung, dieses Mal durch einen Podlipnik-Schuss von der blauen Linie (56.23). Das war es aber noch nicht für die Buam, in den Schlussminuten warfen sie noch einmal alles nach vorne und ein Ablenker von Manuel Öhler nach Hjorth-Schuss besorgte den 5:5-Ausgleich (59.27), sodass es in die Overtime ging.

In der wurde es dann kurios, denn Kostner erzielte das 6:5 für die Buam, die Unparteiischen gaben den Treffer zunächst, nahmen ihn nach längerer Diskussion aber wegen eines Wechselfehlers wieder zurück. Dafür zählte er etwas mehr als eine Minute später, als Hjorth im Powerplay per Weitschuss den 6:5-Endstand erzielte (63.43). Für die Rittner Buam SkyAlps geht es schon am Donnerstag mit dem nächsten Heimspiel weiter, um 20 Uhr empfangen sie den EK Die Zeller Eisbären auf dem Ritten.

Rittner Buam SkyAlps – Adler Stadtwerke Kitzbühel 6:5 OT (1:1, 2:0, 2:4, 1:0)

Tore: 1:0 Kostner (13.13/PP1), 1:1 Schutz (14.06), 2:1 Hjorth (20.19), 3:1 Spinell (22.55), 3:2 Schmid (41.09), 4:2 Robert Öhler (45.19), 4:3 Wieltschnig (53.55/PP1), 4:4 Maxa (55.52), 4:5 Podlipnik (56.23), 5:5 Manuel Öhler (59.27), 6:5 Hjorth (63.43/PP1)