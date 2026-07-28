Roberto Benamati ist Premieren-Sieger am Reschensee

Von: som

Graun – Eine Woche nach dem Soling-Alpencup und der internationalen Turmregatta Longtze Alps Trophy war der Reschensee am Wochenende erneut Schauplatz einer Segelregatta. Diesmal war es die Premiere in der Minialtura-Klasse am Stausee im Obervinschgau. Im Einsatz waren hochrangige Teilnehmer, darunter auch Olympia-Teilnehmer und Weltmeister, in verschiedenen Boots-Klassen. Für alle Teilnehmer war es eine interessante Erfahrung.

Drei Boote stellte der gastgebende Segelverein Reschensee mit den Soling-Booten Black Jack mit Skipper Andreas Lechthaler und Lea mit Skipper Arnold Ortler sowie mit der Longtze-Yacht Tough Cookie mit Skipper Dominique Thurnherr. Wettfahrten konnten nur am Samstag durchgeführt werden. Bei idealen Windverhältnissen mit Südwind von ca. 20 Knoten konnten am Samstag drei Wettfahrten über die Bühne gebracht werden. Am Sonntag war es bis zur Entscheidungsfindung des Regatta-Komitees um 12 Uhr windstill. Somit wurden keine weiteren Wettfahrten mehr ausgetragen.

Teilnahme in Zukunft an Regatten außer Region

Überlegener Sieger wurde der Präsident der Starklasse im italienischen Segelverband, Roberto Benamati, der 1992 an den Olympischen Spielen in Barcellona teilgenommen hat. Hervorragender Zweiter wurde das Boot Black Jack des Segelvereins Reschensee mit Skipper Andreas Lechthaler, Hubert Gunsch und Lukas Gerstl. Black Jack ist ein aufstrebendes Team im Segelverein Reschensee, welches in Zukunft auch bei Regatten außer der Region mitstreiten will. Dominique Thurnherr war mit seiner Longtze-Yacht Tough Cookie bei allen Wettfahrten Erster. Aufgrund der ORC-Wertung musste er sich mit Rang vier begnügen.

Die nächsten Events am Reschensee sind das internationale Skeeta Training und Jugendtraining für den lokalen Nachwuchs sowie die Peter Oberhofer-Gedächtnis-Regatta im August.

Nachstehend die Ergebnisse der Minialtura-Regatta am Reschensee, endstand nach drei Wettfahrten:

1. Boot bestWind/Skipper Roberto Benamati 3 Punkte;

2. Boot Black/Skipper Andreas Lechthaler, Hubert Gunsch, Lukas Gerstl/Segelverein Reschensee) 7;

3. Boot Veruschka/Skipper Andrea Amodeo 9;

4. Boot Tough Cookie/Skipper Dominique Thurnherr 14;

5. Boot Lea/Skipper Arnold Ortler, Edith Stecher Ortler/Segelverein Reschensee 26.