Roberts ist der neue Boulder-König von Brixen

Brixen – Mit dem Sieg von Toby Roberts (Großbritannien) ist der Boulder Weltcup in Brixen am Sonntag zu Ende gegangen. Im hochklassigen Finale setzte sich der 18-Jährige aus Surrey vor Dohyun Lee (Südkorea) und Yoshiyuki Ogata (Japan) in der ausverkauften Vertikale durch. Damit ist das große Brixner Festival im Zeichen des Klettersports zu Ende gegangen, das an den drei Wettkampftagen rund 10.000 Zuschauer in die Domstadt lockte.

Nach dem ersten Boulder deutete es sich an, dass es auf ein Duell zwischen Dohyun Lee und Toby Roberts hinauslaufen könnte. Sie waren es nämlich, die das erste Problem als einzige mit einem Top lösten. Lee glückte dabei ein Flash, Roberts benötigte vier Anläufe. Bei Boulder Nummer zwei war für die beiden Führenden in der Zone Endstation, während hier Jungspund Sorato Anraku mit einem Top zurückschlug. Der 16-jährige Japaner war beim ersten Boulder leer ausgegangen – trotzdem katapultierte er sich nun auf Rang drei vor.

Das dritte Boulder-Problem lösten alle sechs Finalisten. Lee blieb mit zwei Tops und drei Zonen bei weniger Versuchen (3:7) vor Roberts in Front, während Anraku mit seinem zweiten Top Platz drei absicherte und dem Führungsduo auf den Fersen blieb. Die Entscheidung musste nun beim vierten Boulder fallen. Lee patzte und schaffte „nur“ die Zone, was Roberts mit dem dritten Top eiskalt ausnutzte und somit seinen ersten Weltcupsieg perfekt machte. Für Lee, 20 Jahre alt aus Seoul, war es hingegen das dritte Podium seiner Karriere. Das nicht weniger spannende Rennen um Rang drei machte Yoshiyuki Ogata. Der 25-Jährige aus Tokyo, der zum 124. Mal bei einem vom internationalen Kletterverband ISFC organisierten Wettkampf am Start war, schob sich mit seinem zweiten Top und vier Zonen nach vorne. Für Ogata handelte es sich um das zehnte Podium im Boulder-Weltcup.

Die Veranstalter sind begeistert

„Wir haben drei super Tage hinter uns. Wir konnten an den drei Wettkampftagen über 10.000 Zuschauer in der Vertikale begrüßen, hatten fast ausnahmslos ein ausverkauftes Stadion, das Wetter hat mitgespielt. Ich bin sprachlos wie das alles reibungslos über die Bühne gegangen ist. Ich möchte mich im Namen unseres Organisationskomitees bei unseren vielen Partnern und Sponsoren bedanken. Der größte Dank geht aber an unsere unzähligen freiwilligen Helfer, ohne die ein Event wie dieses hier nicht möglich wäre. Brixen ist eine Kletterstadt. Wir werden alles tun, um auch in den nächsten Jahren im Weltcupkalender zu sein”, resümierte Ralf Preindl, der Präsident des Organisationskomitees im Alpenverein Südtirol, zum Abschluss des Boulder Weltcups in Brixen.

Das Finale der Frauen am Samstagabend hatte wie schon 2022 die US-Amerikanerin Natalia Grossman für sich entschieden. Das Podium komplettierten Chaehyun Seo aus Südkorea und die Serbin Stasa Gejo. Die Kletterfamilie verlässt Brixen nun in Richtung Innsbruck, wo am kommenden Wochenende die nächste Weltcupetappe ansteht.

Ergebnisse Finale Boulder Weltcup Brixen, Männer:

1. Toby Roberts (GBR) 3T4z 10 7

2. Dohyun Lee (KOR) 2T4z 3 4

3. Yoshiyuki Ogata (JPN) 2T4z 5 6

4. Meichi Narasaki (JPN) 2T4z 5 11

5. Sorato Anraku (JPN) 2T2z 5 2

6. Tomoa Narasaki (JPN) 1T2z 1 2