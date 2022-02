Rodel-Asse geben schon im Training Vollgas

Laas – Auf der „Gafair-Bahn“ in Laas/Lasa (ITA) ging am Freitag das Training für die 29. Europameisterschaften im Rennrodeln auf Naturbahn über die Bühne. Das Training fühlte sich wie ein Rennen an, denn am Ende trennten die Medaillenanwärter nur wenige Hundertstel einer Sekunde.

Titelverteidigerin Evelin Lanthaler (ITA) gab in beiden Trainingsläufen den Ton an. Die Seriensiegerin erzielte in beiden Fahrten (1.03,35 Minuten/1.05,09) Bestzeit. Im ersten Lauf folgten die beiden Laaserinnen Greta Pinggera (ITA) und Nadine Staffler (ITA) auf den Rängen zwei und drei, im zweiten Training trennten die Top-Drei Lanthaler, Tina Unterberger (AUT) und Staffler lediglich 0,08 Sekunden.

Im Einsitzer Herren fuhr Routinier Florian Clara (ITA) im ersten Training in 1.02,54 Minuten Bestzeit, vor seinen Teamkollegen Mattias Troger (ITA/+0,59 Sekunden) und Alex Gruber (ITA/+0,63 Sek.). Im Abschlusstraining sicherte sich der Führende der Gesamtwertung, Thomas Kammerlander (AUT) in 1.03,63 Minuten die Bestzeit, vor Clara (+0,07 Sekunden) und Troger (+0,33 Sek.). Titelverteidiger Michael Scheikl (AUT) fuhr in beiden Trainings auf Platz vier.

Ähnlich knapp sind auch die Zeitabstände im Doppelsitzer. Die Weltcup-Dominatoren Patrick Pigneter/Florian Clara (ITA) setzten sich in 1.08,97 Minuten knapp gegen die Titelverteidiger Patrick Lambacher/Matthias Lambacher (ITA) durch. Medaillensprüche unterstrichen auch Fabian Achenrainer/Simon Achenrainer (AUT) auf Trainingsrang drei. Wegen der milden Temperaturen fuhren die Doppelsitzer nur einen Trainingslauf um das Eis der Naturbahn nicht zu sehr zu strapazieren.

Die Titelkämpfe in Laas werden im Livestream auf der Homepage des Internationalen Rennrodelverbandes unter www.fil-luge.org/de/live-streaming-naturbahn übertragen.

Das Programm der 29. FIL Europameisterschaften im Rennrodeln auf Naturbahn in Laas/Lasa (ITA):

Samstag, 12.02.2022

09.30 Uhr: 1. Lauf Einsitzer Damen

10.30 Uhr: 1. Lauf Doppelsitzer

11.15 Uhr: Finallauf Einsitzer Damen, anschließend Blumenzeremonie und Siegerehrung

12.15 Uhr: Finallauf Doppelsitzer, anschließend Blumenzeremonie und Siegerehrung

Sonntag, 13.02.2022

09.30 Uhr: 1. Lauf Einsitzer Herren

11.30 Uhr: Finallauf Einsitzer Herren, anschließend Blumenzeremonie und Siegerehrung