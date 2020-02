Rodeln: Dreikampf um die Kristallkugel spitzt sich zu

Umhausen – Hochspannung beim Finale im FIL Weltcup im Rennrodeln auf Naturbahn in Umhausen (AUT). Nach dem ersten Wertungslauf am Freitagabend führt der zweifache Saisonsieger Michael Scheikl (AUT) vor seinem Teamkollegen Thomas Kammerlander (AUT).

Der Steirer Michael Scheikl bestätigte seine bestechende Form mit Bestzeit im ersten Lauf auf der anspruchsvollen „Grantau“-Bahn in Umhausen. In 1.13,52 Minuten war er um 0,05 Sekunden schneller als der Weltcupführende Thomas Kammerlander, auf Zwischenrang drei liegt mit einem Rückstand von 0,23 Sekunden Patrick Pigneter (ITA). Verteidigt Kammerlander am Samstagabend im entscheidenden zweiten Durchgang Platz zwei, dann hat der Lokalmatador zum vierten Mal in Folge den Gesamtweltcup gewonnen.

„Es war nicht einfach zu fahren, durch die milden Temperaturen war die Bahn weicher als sonst. Ich konnte das Material perfekt auf die neuen Bedingungen abstimmen und hoffe, dass ich auch am Samstag meine Leistung abrufen kann“, freute sich Halbzeit-Leader Michael Scheikl.

„Fünf Hundertstel Rückstand auf dieser Bahn sind nichts, da beginnt am Samstag die Uhr wieder bei null. Allerdings, auch 23 Hundertstel Vorsprung auf Patrick Pigneter sind hier nichts. Da kann noch viel passieren“, analysierte Thomas Kammerlander.

„Die Situation könnte besser nicht sein. Der Rückstand auf den Führenden ist knapp, ich kann volles Risiko nehmen. Scheikl ist unter Druck und Kammerlander muss Platz zwei verteidigen, alles ist möglich“, so die Kampfansage von Patrick Pigneter.

Im Einsitzer Damen fuhr Evelin Lanthaler (ITA) in 1.14,73 Minuten der Konkurrenz auf und davon, mit einem Rückstand von 0,94 Sekunden folgt Greta Pinggera (ITA) auf Rang zwei, vor Tina Unterberger (+1,31) aus Österreich. Die Russin Ekaterina Lavrenteva (+1,32) folgt auf Platz vier. Lanthaler steht bereits seit einer Woche als Siegerin des Gesamtweltcups fest, dahinter liefern sich Pinggera und Unterberger einen Schlagabtausch um Rang zwei.

Im Doppelsitzer geht das Duell zwischen Pavel Porshnev/Ivan Lazarev (RUS) und Patrick Pigneter/Florian Clara (ITA) weiter. Die Russen fuhren im ersten Durchgang in 1.17,53 Minuten Bestzeit, mit einem Rückstand von 0,33 Sekunden folgen Pigneter/Clara auf Zwischenrang zwei, vor ihren Teamkollegen Patrick Lambacher/Matthias Lambacher (+0,66) auf Position drei.

Samstag, 15.02.2020

15.00 Uhr Finallauf Doppel

anschließend Blumenzeremonie Doppel

16.00 Uhr Finallauf Damen

anschließend Blumenzeremonie Damen

16.45 Uhr Finallauf Herren

anschließend Blumenzeremonie Herren

18.15 Uhr Teambewerb

anschließend Blumenzeremonie Team

19.00 Uhr Siegerehrung Damen, Herren, Doppel, Team

20.30 Uhr Siegerehrung Gesamtweltcup Damen, Herren, Doppel, Team, Nationen

anschließend After-Race-Party im Festzelt mit DJ Mista T