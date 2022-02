Rodeln: Südtiroler Athlet bei Olympia positiv getestet

Kevin Fischnaller in Isolation

Meransen/Peking – Die Nachricht für die Südtiroler Delegation bei den Olympischen Spielen in Peking ist bitter: Ein Rodler wurde positiv auf das Coronavirus getestet, berichtet SportNews.bz.

Bisher war das Olympia-Team der Azzurri von Corona verschont geblieben. Nun trifft es ausgerechnet einen Südtiroler zuerst: Rennrodler Kevin Fischnaller aus Meransen ist positiv getestet worden.

Der Cousin von Medaillenfavorit Dominik Fischnaller befindet sich derzeit in Isolation und nahm am Freitagmorgen (MEZ) nicht an den Trainings teil.

Zunächst hieß es, dass er eine Pause einlegen würde, nun ist klar: Der Olympia-Traum ist für ihn geplatzt, denn die Entscheidungen im Kunstbahnrodeln stehen schon am Wochenende an.

Bereits am Samstagmittag (MEZ) bestreiten die Herren-Einsitzer den ersten und zweiten Wertungslauf, die finalen dritten und vierten Durchgänge finden am Sonntag um 12.30 Uhr bzw. 14.15 Uhr unserer Zeit statt.